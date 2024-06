Rapina nella villa di Baggio, Zaia: “Prendere subito i responsabili”. Salvini: “Punire i colpevoli”

La rapina con aggressione a Roberto Baggio nella sua villa di Altavilla Vicentina ha lasciato senza parole l'Italia e il mondo. L'ex calciatore e la sua famiglia sono stati aggrediti da un gruppo di malviventi mentre stavano guardando la partita Italia-Spagna degli Europei. Il ‘Divin Codino' è stato inoltre picchiato da uno degli assalitori dopo una breve colluttazione, colpito e ferito alla testa con il calcio di una pistola. Dure e perentorie le reazioni dopo quanto accaduto, specie da parte del mondo della politica che ha espresso innanzitutto vicinanza e solidarietà nei confronti della famiglia Baggio. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si augura che i responsabili vengano individuati subito:

"Sono certo di potergli inviare l'abbraccio di tutti i Veneti che ha fatto sognare con la sua abilità ineguagliabile sull'erba dei campi internazionali e mi auguro che possa rimettersi presto insieme ai suoi da questa brutta serata e dalle ferite riportate". Lo stesso Zaia poi prosegue: "Quanto accaduto va condannato senza se e senza ma nella speranza che i banditi siano presto assicurati alla giustizia". Anche Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si augura che i malviventi vengano presi subito: "Vergognoso. Un abbraccio a Roberto Baggio e alla sua famiglia. Ho massima fiducia nelle forze dell'ordine: spero che questi criminali vengano individuati al piu' presto e puniti senza indulgenza".

Baggio era stato in visita a Coverciano prima della partenza della Nazionale Italiana per gli Europei in Germania.