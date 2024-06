video suggerito

Roberto Baggio aggredito, ferito e rapinato fa notizia anche all’estero: tabloid scioccati La stampa estera sconvolta da quello che è successo a Roberto Baggio: “La leggenda del calcio vittima del terrore”. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi sulla caccia ai banditi che hanno aggredito, rapinato e ferito l’ex calciatore nella sua villa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Italy Star's Raid Terror". La notizia dell'aggressione e della rapina a Roberto Baggio nella serata di Spagna-Italia è stata accolta con sgomento dai tabloid all'estero. Sul Daily Mail, la notizia è in prima pagina: "Il raid del terrore. La leggenda del calcio è stata aggredita insieme alla sua famiglia mentre guardava la partita dell'Italia", scrive il tabloid.

La reazione della stampa estera alla vicenda Baggio

Pagine e pagine di cronisti sotto shock anche in Francia e in Germania. La Bild scrive: "Il calciatore mondiale è stato picchiato e derubato nella sua casa" mentre L'Equipe, il noto quotidiano sportivo, tratta la notizia subito dopo quella di Mbappe, in forse con la Francia per la seconda partita valida per gli Europei di calcio.

Roberto Baggio aggredito e rapinato: è stato colpito col calcio di una pistola

Roberto Baggio è stato rapinato nella sua villa ad Altavilla Vicentina mentre stava guardando Spagna-Italia insieme alla sua famiglia. I banditi hanno fatto irruzione, colpendo l'ex calciatore con il calcio di una pistola e chiudendo lui e i suoi familiari in una stanza della casa per quaranta minuti. Tanto è durata l'irruzione. I banditi hanno portato via soldi, gioielli e orologi. Non è stato ancora quantificato il valore di quanto è stato rubato. È stato Roberto Baggio a sfondare poi la porta e chiamare i carabinieri, una volta che ha capito che i ladri erano andati via. Con Roberto Baggio c'era la moglie Andreina e i tre figli, Valentina, Mattia e Leonardo. L'intervento dei militari dell'Arma, una volta arrivati sul posto, hanno raccolto le testimonianze dell'ex calciatore e dei familiari, acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianza e tutto il materiale necessario a risalire all'identità dei criminali. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.