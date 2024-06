La madre di Emanuela Folliero ritrova la borsa che le era stata rubata: “Tutto è bene quel che finisce bene”

video suggerito

La scorsa settimana, l'ex annunciatrice Emanuela Folliero aveva raccontato sui social la disavventura di cui era stata protagonista la madre, 93enne, alla quale era stata rubata la borsa in centro a Milano. Ora la borsa è stata ritrovata, come annuncia lei stessa con nuovo video pubblicato su Instagram, in cui ringrazia gli addetti dell'ufficio oggetti smarriti del capoluogo lombardo.

Il ritrovamento della borsa

Folliero, quindi, ha deciso di informare i suoi followers su Instagram, raccontando loro l'epilogo della vicenda delle scorse settimane che tanto l'aveva fatta infuriare. Nel video pubblicato sul suo profilo, l'ex annunciatrice inquadra la madre, ben felice di aver ritrovato la sua borsa, con all'interno ricordi e oggetti importanti, ma anche i lavoratori del Comune di Milano che hanno permesso alla donna di riappropriarsi dei suoi averi. A corredo del video, un piccolo commento, con tanto di ringraziamento finale a coloro che si occupano di tutelare i cittadini:

Tutto è bene quel che finisce BENE … o quasi! Ogni tanto qualche bella notizia!!!. Grazie all’ufficio oggetti smarriti del Comune di Milano, alle Forze dell’Ordine che operano a favore della pubblica sicurezza.

La rabbia di Emanuela Folliero dopo la rapina

Il noto volto Mediaset, però, poco dopo l'accaduto non era riuscita a trattenere la rabbia perché sconvolta dalla velocità con cui erano riusciti a sottrarre la borsa alla madre, 93enne, che in pieno centro camminava accanto alla sorella, zia di Emanuela Folliero, di 96 anni. Le due donne, visibilmente spaventate, erano state anche in quell'occasione inquadrate dall'annunciatrice che, intanto, si era sfogata sui social condannando la pericolosità delle strade milanesi, seppur centrali: "Non è possibile rubare la borsa a una persona con disabilità. Dove viviamo? La sicurezza dov’è? Non si può andare in giro".