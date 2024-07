Alice Campello vittima di furto, la moglie di Alvaro Morata: “Ci hanno rubato tutto”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per Alice Campello, l'imprenditrice e moglie del calciatore Alvaro Morata, ha raccontato sui social di avere subito un furto. I ladri si sono introdotti nell'abitazione che aveva scelto per le sue vacanze e hanno portato via tutto. Al momento, il marito è lontano perché è impegnato negli Europei 2024 con la Nazionale spagnola. Alice Campello non ha rivelato il luogo in cui il furto è accaduto, ma ha rassicurato sulle sue condizoni.

Alice Campello derubata, la denuncia sui social: "Stiamo tutti bene"

Alice Campello vittima di furto, il racconto su Instagram

Alice Campello è stata derubata mentre era in vacanza. In una storia pubblicata su Instagram, l'imprenditrice ha raccontato la disavventura vissuta e ha rassicurato sulle condizioni sue e dei bambini:

Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24 ore al giorno e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio.

Per Alice Campello non è la prima volta che si trova ad avere a che fare con i ladri. Nel 2019, l'imprenditrice ha vissuto un'esperienza particolarmente traumatica.

La moglie di Alvaro Morata aveva subito un furto già nel 2019

Nel 2019 Alice Campello aveva raccontato il furto subito. Uomini armati si erano introdotti in casa sua sapendola da sola nell'abitazione. L'imprenditrice si era sfogata sui social:

Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora. Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita. Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è una sensazione inspiegabile. Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio. Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato. Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare.