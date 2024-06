video suggerito

Chi sono Andreina Fabbi e i tre figli di Roberto Baggio che erano in casa con lui durante la rapina Andreina Fabbi e i figli Valentina, Mattia e Leonardo erano con Roberto Baggio, in casa, quando sono entrati dei malviventi per una terrificante rapina. L’ex calciatore ha sposato la sua metà nel 1989 e insieme hanno costruito la loro famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La notizia della rapina subita in casa li ha messi al centro della cronaca nelle ultime ore. La famiglia Baggio è stata presa in ostaggio e tenuta prigioniera all'interno di una stanza della loro residenza mentre alcuni malviventi la mettevano a soqquadro. L'ex calciatore e vicecampione del mondo Roberto Baggio si trovava con la moglie, Andreina Fabbi, e i suoi figli quando è stato vittima dello spiacevole evento. È sposato con la sua dolce metà dal 1989 e insieme negli anni hanno dato alla luce i tre figli, Valentina, Mattia e Leonardo.

Chi è Andreina Fabbi, la moglie di Roberto Baggio

Andreina Fabbi è nata il 30 novembre del 1967. Casalinga, si è sempre occupata della famiglia nata dall'amore con il campione di calcio, Roberto Baggio, sposato nel 1989. Anche lei buddista come il marito, conta oltre 20 mila followers su Instagram il cui profilo si chiama andreinafabbibaggio.

Chi sono Valentina, Mattia e Leonardo: i figli di Roberto Baggio e Andreina Fabbi

Roberto Baggio e Andreina Fabbi hanno dato alla luce tre figli, Valentina, nata nel 1990, Mattia, nato nel 1994, e Leonardo, nato nel 2005. La primogenita della coppia, così come la madre, condivide spesso i momenti che la famiglia trascorre insieme come i compleanni, i viaggi o i traguardi raggiunti da ognuno di loro. Si occupa di comunicazione, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram. Il secondogenito Mattia si definisce su IG ‘chef per divertimento e per gli amici', il più piccolo invece sarebbe appassionato di moto gp, ma il suo profilo attualmente è privato.

L’amore e il supporto di Andreina alla famiglia

Roberto, Mattia, Valentina e Leonardo Baggio con Andreina Fabbi e i nonni.

Andreina e Roberto Baggio si sono conosciuti nel 1982, e da allora non si sono mai più separati. In diverse occasioni l'ex calciatore ha parlato della sua famiglia e dell'amore che la moglie gli ha sempre rivolto. "I miei figli e mia moglie ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio", le parole a Vanity Fair tempo fa. Insieme, purtroppo, sono stati vittima di una rapina terrificante che si augurano diventi presto un brutto e lontano ricordo.