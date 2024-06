Gaffe sfiorata per Antonio Di Gennaro, il commento sul tiro di Chiesa contro la Spagna: “A fanc…”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Durante l'intervallo Italia-Spagna ieri sera, giovedì 20 giugno, Antonio Di Gennaro, al commento del match insieme al telecronista Alberto Rimedio, stava per commettere una gaffe. È riuscito a fermarsi in tempo ma i telespettatori di Rai 1, dove è stata trasmessa la partita degli Europei, hanno comunque notato l'accaduto. Il video è diventato infatti virale su X.

Cosa ha detto Antonio Di Gennaro durante Italia-Spagna

"Non va nell’uno contro uno, poteva calciare più incrociato, la palla va a fanc*..". Antonio Di Gennaro durante l'intervallo di Italia-Spagna stava commentando il deludente tiro di Federico Chiesa, uscito fuori dalla porta, quando stava per farsi scappare una parolaccia in diretta televisiva, su Rai1. Si è subito corretto: "Va altissima" ha dichiarato. Nonostante si sia interrotto all'istante, i telespettatori hanno condiviso il video su X commentandolo: "Non ci posso credere, cosa stavo dicendo", "Sarebbe stato un commento ineccepibile".

Antonio di Gennaro: "Nell’enfasi del momento ci lasciamo andare"

Antonio Di Gennaro e Alberto Rimedio in un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni hanno parlato del loro lavoro per gli Europei, in Rai. "Facciamo un approfondito studio tecnico per ogni partita della Nazionale, ma poi c’è spazio per l’improvvisazione. Anche in base alle situazioni ambientali che troviamo. Entrambi siamo consapevoli del fatto che il protagonista non è chi racconta l’evento, ma l’evento stesso. Siamo strumenti a disposizione degli Azzurri e dei telespettatori" ha dichiarato il telecronista. L'ex calciatore, d'accordo con il suo collega, ha così aggiunto: "Tutto giusto, anche se poi nell’enfasi del momento magari ci lasciamo andare". Le sue parole sono state così confermate dalla gaffe sfiorata prima dell'inizio del secondo tempo di Italia-Spagna, conclusasi con la vittoria degli spagnolo.