“80 anni fa lo sbarco in Lombardia”, Domenico Marocchi commenta la gaffe fatta in diretta su Rai1

A cura di Gaia Martino

"Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia". Così Domenico Marocchi, volto televisivo di Unomattinaestate in onda su Rai1, questa mattina ha celebrato l'80esimo anniversario dello sbarco degli Alleati in Europa, in Normandia. Il giornalista si è confuso e in diretta si è fatto scappare un errore divenuto subito virale su X. Dopo la gaffe Alessandro Greco ha scherzato con lui e il giornalista ha fatto ironia sui social.

L'errore di Domenico Marocchi e la battuta di Alessandro Greco

Dopo la gaffe in diretta su Rai 1, durante Unomattinaestate, Domenico Marocchi ha scherzato con Alessandro Greco. "Volevo sapere da Domenico Marocchi come procede lo sbarco in Lombardia" ha dichiarato il conduttore. Allora il giornalista ha aggiunto: "Come dicono i giovani di oggi abbiamo sfamato, abbiamo madrato. C'è stata una piccola gaffe, un lapsus, invece che sbarco in Normandia è uscito Lombardia. Arrivano battute di ogni tipo sui social, si stanno muovendo. Ora vi faccio vedere lo sbarco in Lombardia. Ora penserete "è fatto a posta". La playlist di oggi ci porta al 6 giugno del '72, siamo in Lombardia, quel giorno a Milano c'era già la movida molesta. Questa è una notizia di quel giorno, contro il plagello estivo del rumore. Iniziarono le prime multe contro l'inquinamento fonico".

Domenico Marocchi ha proseguito con i commenti su X, rispondendo ai vari utenti social che hanno scherzato con lui sulla gaffe. "Buongiorno caffè" ha scritto a corredo del video, poi ha fatto ironia con una fan: "Aggiungi anche un "vergoniiia" "gente pagata per il degrado". Sul suo profilo X ha repostato il pensiero di un fan: "Deliziosa gaffe che può capitare. Ma è stupendo per lo spostamento involontario di significato che crea".