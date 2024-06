video suggerito

Lo “sbarco in Lombardia” diventa un virus, dopo Rai1 la gaffe anche a Studio Aperto, Rete4 e TgLa7 Dopo Domenico Marocchi a UnoMattina Estate, anche i giornalisti e conduttori dei Tg di La7, Rete4 e Studio Aperto hanno ripetuto la gaffe sullo sbarco in Normandia ricordandolo come “lo sbarco in Lombardia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Domenico Marocchi a Unomattina Estate oggi, giovedì 6 giugno 2024, anche i conduttori dei telegiornali di Italia Uno, Rete4 e La7 hanno commesso un errore nel ricordare che oggi si celebra il D-Day, l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia da parte degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, nota anche come operazione Neptune, che si tenne il 6 giugno 1944. Come capitato al giornalista su Rai1 stamattina, anche Monica Gasparini, Luca Rigoni e Bianca Caterina Bizzarri si sono confusi citando ‘Lombardia' anziché ‘Normandia'. Un ‘virus' che ha attirato l'attenzione dei telespettatori che hanno reso virale i video delle gaffe su X.

I video degli errori di Bianca Caterina Bizzarri e Monica Gasparini

Nell'edizione delle 12.25 di Studio Aperto, la conduttrice Monica Gasparini prima di dare il collegamento a Federico Gatti, in diretta da Londra, ha commesso lo stesso errore del collega di Unomattina Estate, Domenico Marocchi. "Andiamo in Inghilterra, a Londra, dove si celebrano oggi gli 80 anni del D-Day, lo sbarco degli alleati in Lombardia, l'inizio della liberazione dell'Europa dall'oppressione della Germania nazista" ha dichiarato, senza rendersi conto di aver fatto confusione.

La gaffe è stata ripetuta circa un ora dopo, su La7. Nel telegiornale delle 13.30 condotto da Bianca Caterina Bizzarri è stato fatto lo stesso errore. La giornalista, però, si è resa conto del suo errore e per questo motivo si è immediatamente corretta: "La celebrazione dello sbarco in Lomb…in Normandia. Una ricorrenza che ha riunito tutti i leader dei paesi occidentali", le parole.

"Lo sbarco in Lombardia" anche al TG4: l'errore di Luca Rigoni

"80 anni fa il D-Day, il giorno più lungo, lo sbarco in Lombardia. Oggi le celebrazioni": anche Luca Rigoni ha sbagliato in diretta al TG4 delle ore 12 questa mattina di giovedì 6 giugno 2024, prima di dare il collegamento al giornalista Federico Gatti in diretta da Londra.