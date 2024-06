video suggerito

Ascolti tv lunedì 3 giugno: chi ha vinto tra Ulisse e Io canto Family Tutti i dati Auditel della serata di ieri, lunedì 3 giugno. Su Rai1, in onda "Ulisse" con Alberto Angela mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di "Io canto Family". La vittoria è andata al programma di Michelle Hunziker con 2.66 milioni di spettaotri e il 18.6% di share.

La prima serata di ieri, lunedì 3 giugno, ha offerto agli spettatori una serie di film, programmi di intrattenimento e di divulgazione. Su Rai1, infatti, è andata in onda la puntata speciale di Ulisse: il piacere della scoperta dedicato agli 80 anni dallo sbarco in Normandia con Alberto Angela. Su Canale 5, invece, una nuova puntata del talent show Io Canto Family.

La sfida degli ascolti tv tra Ulisse e Io Canto Family

In occasione degli 80 anni dello sbarco degli Alleati in Normandia, Alberto Angela ha ripercorso le tappe di un evento che ha cambiato il corso della storia: gli ascolti tv su Rai1 per Ulisse: il piacere della scoperta hanno fatto segnare 2.494.000 spettatori per uno share pari al 15.1%. Una nuova puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker per Canale 5, Io Canto Family, versione familiare del classico Io Canto, ha realizzato 2.666.000 spettatori e share 18.6%. La serata di lunedì 3 giugno è quindi stata vinta da Canale 5.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Sulle altre reti generaliste: Alessandro Cattelan con Da vicino nessuno è normale ha raccolto 709.000 spettatori e uno share del 4.4%. Su Rai3, il programma di inchieste e di approfondimento Farwest con Salvo Sottile fa segnare 624.000 spettatori e uno share pari al 3.3%. Il film d'azione di Italia1 Run all night – Una notte per sopravvivere è stato visto da 1.205.000 spettatori per uno share pari al 7%. Su Rete4, Quarta Repubblica è stato visto da 853.000 spettatori per uno share pari al 6%. L'episodio 9 della terza stagione di Gialappa Show su Tv8 è stato visto da 528.000 spettatori per uno share pari al 3.1%. PiazzaPulita, in onda su La7, è stato visto da 908.000 spettatori per uno share pari al 6.5%. Sul Nove, invece, è andato in onda il docureality Faking It Bugie Criminali – Omicidio in Canonica che è stato visto da 335.000 spettatori per uno share pari al 2.3%.