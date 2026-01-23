Raphinha sorprende la moglie con un regalo extralusso: “Mi ha chiamato per prendere qualcosa in garage”

Un SUV del valore di almeno 150 mila euro. Il calciatore del Barcellona, Raphinha, non ha badato certo a spese per acquistare il veicolo extra-lusso e regalarlo alla moglie, Natalia Rodrigues Belloli. È stato così bravo a dissimulare la sorpresa da alimentare la preoccupazione della consorte perché non rispondeva al telefono. "Adesso ho capito perché…", ha scritto la donna in un post su Instagram nel quale si mostra sorridente, mentre sta seduta sul cofano della vettura ‘scartata' da poco. È una Range Rover, che la donna ha trovato parcheggiata e avvolta in un telo sotto casa. "Mi ha chiamato per prendere qualcosa in garage", ha ammesso la dolce metà del calciatore del Barcellona.

Qual è il modello di SUV donato da Raphinha alla consorte

La Range Rover Vogue è uno dei SUV di lusso più esclusivi e costosi sul mercato. Il prezzo di un modello di quel tipo, nuovo di zecca, va da un minimo di 150 mila euro a oltre 300.000 euro: tutto dipende dalla potenza del motore, dalla scelta degli optional e delle rifiniture, dagli allestimenti che possono far lievitare il prezzo fino a una serie di richieste personalizzate che impreziosiscono il veicolo. Considerato lo stipendio di circa 16,7 milioni di euro all'anno che gli garantisce il club catalano, Raphinha non ha certo problemi nell'omaggiare la moglie con "attenzioni" di questo tipo.

La coppia e il vezzo di scambiarsi regali costosi

La sorpresa fatta da Raphinha alla moglie arriva in un periodo sicuramente positivo per la coppia: Raphinha sta vivendo una stagione importante con il Barcellona, contribuendo con gol e assist, e fuori dal rettangolo verde può contare sulla quiete e la serenità che una famiglia può fare. Lui e Natalia sono sposati dal 2022 e hanno due figli, un maschietto e una femminuccia.

Un quadretto dolcissimo, nel quale le sorprese reciproche (quanto a regali) non mancano. Anzi, sembra proprio che la coppia abbia il vezzo di scambiarsi regali costosi. Poche settimane fa, infatti, fu proprio Natalia a lasciare a bocca aperta il marito in occasione del 29° compleanno: gli fece trovare un motorhome di lusso, realizzando un sogno che il calciatore aveva da tempo.