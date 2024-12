video suggerito

Ranieri svela i discorsi sul prossimo allenatore della Roma: “Speriamo di non sbagliarlo” Tra i compiti futuri di Ranieri in dirigenza ci sarà anche quello di aiutare la Roma a individuare il prossimo allenatore: “Abbiamo spolverato la questione con la società e Ghisolfi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudio Ranieri guarda già al futuro con la Roma, in un ruolo che sarà lontano dalla panchina. Dopo aver concluso la stagione continuerà l'avventura in giallorosso con un incarico dirigenziale e tra le sue mansioni ci sarà proprio quella di trovare l'allenatore adatto per aprire un nuovo ciclo con questa squadra. L'argomento non è un tabù e il tecnico lo ha affrontato anche nella conferenza stampa prima della partita di Europa League contro il Braga.

Ranieri parla del prossimo allenatore della Roma

L'argomento che riguarda il futuro della panchina è già stato toccato e Ranieri sembra avere le idee abbastanza chiare sulla questione. Il ruolo da dirigente occupa già parte del suo tempo: "Io mi sto impegnando 50 e 50. Ho giocatori meravigliosi che mi lasciano una certa serenità nel pensare già al futuro. Con la proprietà e Ghisolfi stiamo pensando a tutto, al mercato, la questione allenatore l’abbiamo spolverata, non è la priorità ma non posso negarlo".

È quindi inevitabile far volare i pensieri e immaginare chi potrà sedersi sulla panchina della Roma quando l'attuale allenatore passerà pienamente in dirigenza. Chiaramente Ranieri non si lascia sfuggire nessun nome, anche se i discorsi sono già stati toccati e potrebbe esserci una prima lista di nomi da valutare: "Ci pensiamo, senza entrare troppo nello specifico. Che profilo cerchiamo? Bravo. E speriamo di non sbagliarlo…".

Il giallorosso non trattiene una risata sulla questione, soprattutto pensando a ciò che è accaduto alla Roma nell'ultimo anno. La priorità è quella di trovare un successore valido, capace di riportare la squadra in alto e di avviare un progetto convincente che possa durare diverse stagioni, regalando all'ambiente la stabilità e la serenità che è mancata negli ultimi mesi.