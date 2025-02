video suggerito

Ranieri ferma l'azione della Roma, un giocatore del Venezia è a terra: fair-play e rispetto per l'avversario

A cura di Vito Lamorte

Claudio Ranieri ferma l'azione della Roma, un giocatore del Venezia è a terra: fair-play e rispetto per l'avversario da parte dell'allenatore giallorosso nelle fasi finali del lunch match tra la squadra capitolina e i lagunari allo stadio Penzo.

Kike Perez è rimasto a terra dopo un contrasto nell'area giallorossa e i calciatori della Magica stavano risalendo il campo per cercare di ribaltare subito l'azione: il centrocampista spagnolo, però, sembrava molto dolorante e questo ha indotto Sir Claudio a intervenire e a far fermare il gioco per procedere con le cure.

Ranieri ferma l'azione della Roma, un giocatore del Venezia è a terra

Poco dopo il gol del vantaggio della Roma segnato da Paulo Dybala su rigore, Kike Perez è rimasto a terra dopo uno scontro con Svilar nell’area di rigore giallorossa: nonostante il gioco stesse proseguendo, con possesso palla della Roma, il centrocampista spagnolo non si è alzato e questo ha indotto il mister giallorosso a intervenire per fermare la sua squadra, che stava risalendo il campo con Pisilli e Dybala.

Ranieri ha chiesto ai suoi calciatori di mettere la palla fuori per prestare soccorso al calciatore avversario: Dybala subito si è fermato e ha ha buttato il pallone in rimessa laterale per valutare le condizioni del giocatore del Venezia: Kike Perez ha ripreso a giocare senza troppi problemi ma il gesto del tecnico giallorosso non è passato inosservato.

La Roma batte 1-0 il Venezia: basta un rigore di Dybala

Alla Roma basta un calcio di rigore di Paulo Dybala per battere 1-0 il Venezia nel lunch match della 24esima giornata della Serie A 2024-2025 e proseguire la sua rincorsa verso le zone alte della classifica. Partita difficile per i giallorossi in casa dell'ex Di Francesco, ma la rete del campione argentino ha permesso di trovare seconda vittoria di fila in trasferta.