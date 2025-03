video suggerito

Ranieri e Hummels danno una lezione di sport: niente scuse dopo l'espulsione dubbia, solo onestà Il difensore si scusa, il tecnico non attacca l'arbitro per l'espulsione avvenuta nel primo tempo di Athletic-Roma. "Sono deluso da me stesso", "Rosso netto… è stato sfortunato anche se certe cose da uno come lui non te lo aspetti".

Claudio Ranieri e Mats Hummels sono l'altra faccia del calcio, quello pulito che non cerca scuse, non strilla contro l'arbitro, non si lamenta, si assume le proprie responsabilità per come sono andate le cose a Bilbao. L'uno ha ammesso senza giri di parole che il cartellino rosso estratto dall'arbitro, Turpin, era giusto e netto. L'altro ha condiviso un messaggio sui social per scusarsi sia con la squadra sia con i tifosi per quell'indecisione che è costata cara. Un esempio di sportività che balza all'occhio soprattutto alla luce della sconfitta e dell'eliminazione della Roma dall'Europa League maturate anche per l'incapacità dei giallorossi di resistere all'urto dei baschi.

Che sarebbe stata difficile lo si sapeva già, trovarsi in dieci dopo un decina di minuti contro un avversario ostico e in un ambiente molto ‘caldo' ha reso l'impresa impossibile e lasciato all'Athletic la possibilità di giocarsi tutto in rimonta con il vantaggio della superiorità numerica.

"L'espulsione di Hummels è giusta – ha ammesso Ranieri in conferenza stampa -. C'erano due di loro in contropiede che sono stati fermati da un fallo netto. A parti invertite cosa avremmo detto? Sicuramente avremmo chiesto il cartellino rosso… Per cui non c'è niente da dire se non che l'arbitro è stato perfetto". Poco dopo il tecnico giallorosso ha parlato del calciatore in maniera sincera ma con molto tatto e completato la riflessione su quell'episodio che ha pesato come un macigno sull'interpretazione del match. "È stato sfortunato. Forse è stato un po' lento perché sarebbe stato meglio girare palla sulla sinistra invece è rimasto sulla destra… capita, magari da un giocatore come lui un cosa del genere non te l'aspetti".

Qual è stata la reazione di Hummels? Ci ha messo la faccia, non si è tirato indietro consapevole che esitazione e irruenza lo hanno messo nei guai e rovinato tutto. "Mi dispiace @officialasroma – si legge nel post pubblicato su Instagram -. Voglio scusarmi con i nostri tifosi e i compagni di squadra. Ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo. La mia squadra avrebbe potuto contare su di me, ora sono arrabbiato perché quanto accaduto per colpa mia è costato a tutta la società il sogno di vincere l'Europa League. Non so che altro dire, sono deluso da me stesso come tutti voi".

Perché l'arbitro Turpin ha espulso Hummels

Athletic e Roma sono sullo 0-0, all'11° però arriva già la svolta della partita. Il difensore tedesco commette un errore di passaggio a centrocampo regalando il pallone all'avversario. Prova rimediare in qualche modo ma la combina grossa entrando in tackle su Sannadi: per l'arbitro è un brutta entrata e la punisce con il cartellino rosso.

Con un uomo in meno la Roma è costretta a giocare in difesa, prova a tenere botta per tutto il primo tempo e ci riesce sia pure soffrendo la pressione dei baschi. Nel recupero, però, il gol di Nico Williams fa saltare il tappo e nella ripresa i giallorossi resteranno in balia degli iberici incassando gol, ko e uscita dalla coppa.