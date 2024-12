video suggerito

Ranieri alza la voce e chiede più rispetto per Bove: "Stanno uscendo cose non vere su di lui" Ranieri lancia un appello una settimana dopo il malore che ha colpito Bove: "Chiedo un po' di rispetto per la sua privacy, non vediamo l'ora di riabbracciarlo"

A cura di Ada Cotugno

La Fiorentina torna in campo una settimana dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove: le sue condizioni di salute sono state il tema centrale degli ultimi giorni e ora a Firenze si respira un'aria più serena dopo gli ultimi aggiornamenti che hanno scongiurato ogni pericolo. Ma nell'uragano di notizie scatenato ci sono state tante incoerenze ed è stata proprio la squadra viola a chiedere più rispetto per il giovane giocatore in convalescenza.

Prima della partita contro il Cagliari Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN lanciando proprio un messaggio sul compagno di squadra: nell'ultima settimana si sono dette tante cose su di lui e sul suo futuro, ma molte notizie sono state lanciate senza fondamenta invadendo la privacy di Bove e di tutta la sua famiglia. Il riferimento è all'operazione per il defibrillatore sottocutaneo che non è ancora stata programmata e potrebbe anche non essere mai effettuata, optando per soluzioni alternative.

Ranieri chiede rispetto per Bove

Tutta la Fiorentina si è stretta intorno al giovane che sta attraversando un momento molto delicato. Giorno dopo giorno Bove sta cercando di tornare alla normalità: non si sa ancora se si sottoporrà all'intervento per l'impianto di un piccolo defibrillatore sottocutaneo proprio come Eriksen (che aveva subito la stessa procedura nel 2021), dato che il giocatore non ha ancora preso la sua decisione, anche se in molti avevano riportato la data dell'intervento con la sicurezza di un trasferimento fuori dalla Serie A, dato che con il dispositivo da regolamento non potrebbe giocare. Del futuro non se ne parla ancora, anche perché la priorità è quella di lasciare l'ospedale e riprendersi dal brutto spavento.

Prima della partita contro il Cagliari Ranieri si riferisce proprio a questa circostanza, alzando la voce e chiedendo rispetto per il suo compagno di squadra: "Edoardo lo sentiamo tuti i giorni, sta bene, sta facendo gli accertamenti necessari. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Chiedo un po' di rispetto nei suoi confronti, per la sua privacy, perché stanno uscendo cose non vere". Oggi al Franchi accanto al DG Ferrari è presente anche il padre di Bove per seguire la squadra e ringraziarla della vicinanza mostrata.