Come sta Bove dopo il malore: si avvicina l'operazione che metterà fine alla sua carriera in Italia Edoardo Bove dovrebbe sottoporsi già lunedì all'operazione che lo porterà ad avere un piccolo defibrillatore sottocutaneo. In questo modo potrebbe potrà giocare a calcio al massimo livello, quasi ovunque ma non in Italia: la legge impedisce.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quasi una settimana fa Fiorentina-Inter veniva sospesa per il malore in campo di Edoardo Bove a un quarto d'ora dal fischio d'inizio al Franchi. Furono momenti drammatici vissuti da tutti coloro i quali, tra calciatori, staff e pubblico presente da casa e allo stadio, hanno seguito con il fiato sospeso quei minuti. L'arrivo della barella, i soccorsi impeccabili e il trasporto all'ospedale Careggi con l'ambulanza, hanno permesso ai medici di intervenire subito sul giocatore finito successivamente in terapia intensiva.

Come sta Bove, le ultime news dopo il malore in Fiorentina-Inter

Il primo bollettino arrivato nella stessa serata informò tutti, dopo ore di silenzio, sulle condizioni del giocatore: "Si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva". Nel frattempo all'esterno della struttura ospedaliera calciatori e dirigenti della Fiorentina iniziarono a raggiungere il giocatore e sentire anche cosa dicessero i medici che l'avevano in cura. Sveglio e cosciente nelle ore successive, il giocatore ha poi ricevuto i suoi compagni di squadra al quale aveva sottolineato l'importanza di scendere in campo in Coppa Italia contro l'Empoli poiché le sue condizioni erano stazionarie. Bove è sereno e questa sicuramente aiuta il recupero.

Bove pronto a giocare con un defibrillatore sottocutaneo.

Bove torna a giocare con un defibrillatore sottocutaneo, ma non in Italia

Oggi si trova in un reparto chiamato UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica). Ma quando sarà dimesso? E cosa succederà adesso? Domande che potrebbero avere una risposta più certa già dalla prossima settimana. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti già lunedì Bove, dopo aver dato il suo assenso di massima, si sottoporrà all'operazione per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo salvavita che controlla costantemente il ritmo cardiaco e in caso di tachicardia o fibrillazione ventricolare entra in funzione. Da quel momento in poi, il paziente è al riparo da ricadute nella vita di ogni giorno e potrebbe pure giocare a calcio al massimo livello, quasi ovunque ma non in Italia: qui la legge impedisce la pratica con defibrillatore sottocutaneo.

Il momento in cui tutti i calciatori erano attorno a Bove.

Cosa accadrà dopo l'operazione a Bove

In molti, hanno paragonando la situazione di Bove a quella di Eriksen, che fu operato dopo pochi giorni al malore durante gli Europei 2021 proprio con l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo. Ma se per il danese il quadro clinico era apparso subito molto chiaro, per il centrocampista della Fiorentina sono stati necessari ulteriori esami approfonditi per capire cosa sia realmente accaduto. Ora la priorità resta la salute del giocatore attualmente sostenuto dalla famiglia che giustamente ha fatto spegnere un po' i riflettori su questa vicenda anche per rispetto della privacy e per via dell'operazione.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Bove potrà essere dimesso dall’ospedale entro la prossima settimana. Prima tappa il Viola Park per salutare i compagni come rivelato da Dodò nelle scorse ore durante una diretta su Twitch. La decisione di dare il via all'operazione per il defibrillatore sottocutaneo è stata ponderata dal calciatore e dalla sua famiglia, anche attraverso il lavoro dell’equipe medica. Per il ritorno in campo, invece, se ne riparlerà nei prossimi mesi, quando saranno definite anche tutte le questioni contrattuali e burocratiche.