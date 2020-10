Adil Rami ha girato mezza Europa, ha giocato con il Milan e il Marsiglia, e anche in Spagna, Russia e Turchia. Ora è in Portogallo, con il Boavista. Quando era giovane il francese faceva il meccanico, poi ha intrapreso la carriera da calciatore e due anni fa ha vinto i Mondiali con la Francia. Già questo basterebbe per renderlo un personaggio quasi da romanzo, lui in autobiografia ha deciso di raccontare anche la sua vita extra calcistica fatta anche di donne, festini pieni di droga, che lui non ha mai assunto, la storia con Pamela Anderson e il sogno di una seconda vita da attore.

L’autobiografia di Rami si chiama ‘Autopsia’, un titolo molto forte che fa capire quanto abbia voluto raccontare il difensore che non ha avuto parole tenere nemmeno sul c.t. Deschamps, che lo ha rivalutato nel corso degli anni. Durissimo invece con Pippo Inzaghi, bollato come allenatore catastrofico. Un’anticipazione l’ha concessa ai microfoni di ‘Le Figaro’ in cui ha raccontato le sue notti brave e ha ammesso che se avesse vissuto in modo diverso avrebbe facilmente potuto ottenere una carriera migliore:

Non mi sono mai drogato, ma in certe feste negli Stati Uniti c'era gente che ne prendeva con cucchiaini d’oro. Se mi fossi comportato meglio avrei fatto una carriera migliore. Sono uscito troppo e con troppe donne e non ho fatto attenzione ai chili di troppo, dormivo poco, magari solo per giocare alla Playstation. Sono andato su troppo presto, al Valencia sfidavo Ronaldo e Messi, ma il mio problema era che mangiavo troppo. Me ne sono reso conto tardi.

Non poteva mancare una dichiarazione su Pamela Anderson, sua ex fidanzata che lo accusò di violenza domestica: “Tutto falso e lei non mi ha mai denunciato”. Infine l’ex difensore del Milan ha parlato anche e dei rischi che può dare la popolarità e di una settimana particolare vissuta nel 2017: