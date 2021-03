Il Barcellona si è qualificato per la finale di Coppa del Re. In casa la squadra di Koeman ha battuto 3-0 il Siviglia dopo i tempi supplementari (gli andalusi si erano imposti 2-0 all'andata). Prima di questa partita è stato intervistato da ‘LaLigaTV' il grande ex dell'incontro Ivan Rakitic, che i catalani presero dal Siviglia anni fa e che la scorsa estate è tornato al Siviglia. Il giocatore ha ricordi meravigliosi dei suoi anni in blaugrana che in quell'intervista ha esaltato Xavi e Iniesta e li ha celebrati per la loro enorme voglia di vincere:

Quando sono arrivato al Barcellona, ​​la fame di questi giocatori era incredibile. Sono stato fortunato ad allenarmi per un anno con Xavi e molti altri con Iniesta. Ho imparato da loro dentro e fuori dal campo. A questi ragazzi non è stato dato nulla. Si sono guadagnati tutto il loro successo. Non è un caso che abbiano vinto tutto. Ogni giocatore aveva un ruolo da svolgere. E ognuno ha fatto le cose a suo modo, ma sempre per vincere.

Successivamente Rakitic ha raccontato un aneddoto. Il centrocampista ha rivelato cosa ha detto al suo amico Leo Messi prima dell'addio al Barcellona e la frase del croato con il vizio del gol colpisce:

Stavo parlando con Messi e gli ho detto ‘Hai vinto tutto, hai segnato tanti gol. Ma io ho vinto un trofeo che non avrai mai: l'Europa League'.

Leo Messi ha vinto 34 trofei con il Barcellona (4 Champions League: 2006, 2009, 2011, 2015), un oro olimpico con l'Argentina e con la nazionale ha perso la finale dei Mondiali 2014. Anche Ivan Rakitic ha una bacheca di tutto rispetto e pure lui ha disputato una finale Mondiale, nel 2018 con la Croazia. Il centrocampista ha vinto 15 trofei (inclusa una Champions) e con il Siviglia nel 2014 conquistò l'Europa League.