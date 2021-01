Dopo aver segnato il gol più veloce della storia della Serie A, Rafael Leao ha riconquistato la scena. Questa volta il giovane talento del Milan si è reso protagonista di una vera e propria prodezza in occasione del match valido per la quindicesima giornata tra Benevento e Milan. Una prodezza balistica quella del classe 1999 lusitano, che ha ricordato un'altra celebre marcatura, quella di Dries Mertens in Lazio-Napoli della stagione 2017/2018.

Rafael Leao, gol eccezionale in Benevento-Milan

Con il Milan in vantaggio di un gol, ma in svantaggio di un uomo in avvio di ripresa di Benevento-Milan, Rafael Leao è salito in cattedra allo stadio Vigorito. In apertura di frazione, l'attaccante con uno scatto perentorio ha approfittato di un malinteso tra i difensori avversari e il portiere Montipò fiondandosi su un pallone in posizione defilata. Leao non ci ha pensato su due volte e con grande velocità ha deciso di concludere in porta, per provare ad approfittare della porta lasciata sguarnita dall'estremo difensore nonostante la distanza. Il lusitano ha disegnato una traiettoria tanto bella quanto perfetta, spedendo il pallone in rete. Si tratta senza dubbio di un gol destinato a rientrare tra i più belli dell'intera stagione. Solo applausi per un giovane talento che sta crescendo in maniera esponenziale.

La prodezza di Rafael Leao in Benevento-Milan ha inevitabilmente richiamato alla memoria, un altro gol simile. Si tratta della marcatura realizzata da Dries Mertens in occasione di un Lazio-Napoli della stagione 2017/2018. In quell'occasione l'attaccante belga degli azzurri, dopo un'uscita avventurosa di Strakosha, lo castigò da una mattonella defilata con una conclusione a giro a pallonetto che s'insacco nel sette. Una rete bellissima quella del 3-1 per la formazione partenopea, che poi calò il poker, d'autore. E chissà che Leao oggi non abbia voluto proprio emulare volontariamente il suo più esperto collega del Napoli.

