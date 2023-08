Rafa Nadal in corsa per il ruolo di presidente del Real Madrid: Florentino Perez cerca il successore Al termine della stagione Florentino Perez potrebbe lasciare il ruolo di presidente del Real Madrid. Per la sua successione si fanno i nomi di tre dirigenti del Real, ma anche quello di Nadal.

A cura di Alessio Morra

Alla fine della stagione 2023-2024 il Real Madrid potrebbe cambiare parecchio. Carlo Ancelotti a scadenza di contratto lascerà la panchina e diventerà c.t. del Brasile. Florentino Perez avrà tutto il tempo per decidere il nome del suo successore del tecnico italiano, ma soprattutto dovrà capire chi potrà prendere il suo posto. Perez, il presidente che ha vinto più Champions League nella storia del calcio, potrebbe infatti cedere il passo tra meno di un anno. In Spagna si fanno già i nomi dei possibili successori, tra questi c'è pure, incredibilmente, Rafa Nadal, l'ex numero 1 del tennis.

Da qualche giorno in Spagna si parla del possibile addio di Florentino Perez al Real Madrid, tanto da costringere il club a pubblicare un comunicato di smentita. Non sarà certamente imminente, ma considerata anche l'età (classe 1947) la notizia non sembra totalmente campata in aria. Perez, secondo i media spagnoli, non lascerà fino a quando non verrà totalmente restaurato il Santiago Bernabeu. Florentino, che è un costruttore, vuole lasciare, oltre che con tanti trofei, anche con un'opera monumentale. Una stadio già storico ricreato e rimodernato.

Florentino Perez è il presidente di club con il maggior numero di Champions League vinte.

Secondo il quotidiano Sport, il Real tra un anno potrebbe avere un nuovo presidente o forse anche due. L'idea di Florentino Perez sarebbe quella di creare una nuova struttura presidenziale che non sia formata più da un solo uomo al comando. La promozione del Buitre, all'anagrafe Emilio Butragueno, totem in campo negli anni '80 e uomo della società da una vita, pare scontata.

Emilio Butragueno, noto anche come il Buitre, è uno dei simboli del Real Madrid.

Il direttore delle relazioni istituzionali del club sembra destinato allo scettro, ha l'esperienza giusta oltre che le conoscenze. Hanno chance anche il direttore generale Jose Angel Sanchez e Juni Calafat, che ha un ruolo importante nel consiglio di amministrazione del Real.

Rafa Nadal ha vinto 22 tornei del Grande Slam, due in più di Federer, meglio solo Djokovic (23).

E poi c'è Rafa Nadal, ex numero 1 del mondo del tennis, vincitore di 22 titoli del Grande Slam che non gioca da gennaio e che punta a rientrare a fine novembre, ma che dovrebbe lasciare l'attività, sperando torni in campo per la sua ultima last dance, dopo le Olimpiadi di Parigi.

Nadal – oltre a essere uno sportivo di fama, per le sue vittorie e anche il suo comportamento in campo e fuori – è un grande tifoso del Real Madrid, quando ha potuto si è spesso presentato al Bernabeu, ed ha tutto le caratteristiche per iniziare una nuova carriera. Secondo i rumors però il 14 volte vincitore del Roland Garros potrebbe avere più un ruolo da presidente onorario, un ruolo simbolico, che avrebbe comunque un peso enorme, considerato che Nadal ha 37 anni.