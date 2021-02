Sono momenti caldissimi sulla panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis sta valutando la possibilità di dare il benservito a Gennaro Gattuso, da molti considerato inadatto nell'allenare una squadra che debba lottare ai massimi livelli. Dopo l'ennesimo ko, rimediato con il 4-2 contro l'Atalanta, con la partita del ‘Maradona' contro il Benevento alle porte nel weekend e l'Europa League nel mezzo, in programma giovedì 5 febbraio, dove c'è da recuperare il 2-0 subito all'andata contro il Granada, tornano insistenti le voci di un possibile esonero.

Con l'allontanamento di Gattuso, ovviamente, vanno a braccetto anche le voci dei possibili sostituti, dai nomi inediti a vecchi cavalli di battaglia che tornano comodi nel momento del bisogno. Tra questi, c'è anche Rafa Benitez che nel mondo partenopeo ha già lasciato traccia tra il 2013 e il 2015, dopo aver calcato le platee inglesi di Liverpool e Chelsea, e aver fatto un primo (deludente) approccio con il calcio italiano nel 2011 con l'Inter post Triplete.

Un avvicinamento che molti hanno dato quasi per scontato: Benitez, dopo l'ultima avventura al Real Madrid e al Newcastle, dal 2019 allena in Cina, il Dalian Yifang cui è legato da uno straordinario contratto da oltre 13 milioni di euro a stagione. Ma le fortune sportive latitano ed è per questo che molti avrebbero visto un ritorno di fiamma con Napoli e soprattutto con patron De Laurentiis.

Fatto smentito categoricamente dallo stesso allenatore spagnolo che, in occasione di una intervista rilasciata a Radio Onda Cero, ha voluto spiegare la reale situazione, allontanando facili speculazioni del momento: "Non ho nulla da dire su quanto sento in giro in questi giorni. Non mi esprimo anche se ammetto che ho sempre mantenuto un grandissimo rapporto sia con i napoletani che con la squadra di cui seguo sempre le gesta. Detto questo, però, non voglio che mi si mettano in bocca parole che non ho detto e che non voglio dire".