Radonjic sostituito 15 minuti dopo il suo ingresso in campo, non può crederci: Juric è furioso Juric furioso con Radonjic: il calciatore croato viene sostituito 15 minuti dopo il suo ingresso nel derby di Torino.

A cura di Vito Lamorte

Ivan Juric inferocito Nemanja Radonjic dopo il 3-2 della Juventus nel derby di Torino. Il tecnico croato ha mandato in campo il calciatore al 60′ e lo ha richiamato in panchina dopo appena 15 minuti perché considerato colpevole in occasione del gol del vantaggio della squadra bianconera.

L'allenatore del Torino non ci ha pensato due volte e ha deciso di rimandarlo subito in panchina e “punirlo” per il suo atteggiamento. Nessuno poteva credere ai suoi occhi quando sul tabellone dei cambi ha visto il numero 49 ma Juric era convintissimo della sua scelta e lo si è capito soprattutto quando il calciatore è rientrato verso la panchina chiedendo spiegazioni per quella scelta.

Dopo la rete dell'ex di turno Bremer il tecnico ha subito ordinato il cambio con Seck, che ha preso il posto di un incredulo Radonjic al 75′. Quando il calciatore è uscito dal rettangolo di gioco Juric non ci ha visto più e ha urlato: "È colpa tua!".

Lo stesso Juric nel post-gara ai microfoni di DAZN si è espresso così sulla vicenda: "Ci sono cose che faccio fatica a capire. Secondo me manca di rispetto completamente verso questo gioco. Lui entra e fa cose diverse rispetto a quello che deve fare. Io in questi sei mesi non sono riuscito a farlo diventare un calciatore e mi dispiace perché ha buoni spunti ma non è presente, non è attento. Bisogna essere attenti, stare nella partita, essere concentrati. Lui non lo fa e lo abbiamo pagato".

Già dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese l'allenatore croato aveva bacchettato in maniera molto dura Radonjic: "Deve dare di più, non sono soddisfatto, ma fatica a diventare un giocatore vero, a volte sparisce, a volte si allena bene altre male, ma è il suo grande limite Noi gli abbiamo dato tutto e adesso è lui che deve dare un segnale se vuole dare qualcosa nel calcio. Senza di lui al massimo si fa fatica".

Insomma, non è la prima volta che Juric e Radonjic si trovano a muso duro ma le cose non migliorano e a fare le spese di questa situazione non può che essere il Toro.