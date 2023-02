La Juve rifila un poker in rimonta al Torino: il derby finisce 4-2, gol e spettacolo allo Stadium Poker della Juventus al Torino nel derby: i bianconeri battono 4-2 i granata e continuano la loro scalata in classifica in attesa dell’esito del ricordo al CONI.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus vince il derby di Torino con un poker in rimonta che fa ben sperare Allegri per il finale di stagione e continua la sua scalata in classifica in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. I bianconeri sono andati per due volte sotto ma hanno rimesso la sfida in equilibrio ma nel finale sono arrivate le zampate decisive di Bremer e Rabiot che gli hanno consentito di prendersi il bottino pieno.

La Vecchia Signora è alla quarta vittoria consecutiva in campionato, il settimo risultato utile tra tutte le competizioni, ed è imbattuta nelle ultime 16 stracittadine in Serie A (12V, 4N) con sette degli ultimi 11 gol segnati dai bianconeri che sono arrivati negli ultimi 20’ di gioco.

I granata sono partiti fortissimi e al minuto 2 sono già in vantaggio con Karamoh, che da pochi passi ha insaccato alle spalle di Szczesny dopo una deviazione di Buongiorno. È il gol più veloce segnato nella storia del derby della Mole. La Juve ha trovato il gol del pareggio con Cuadrado, sfruttando un ottimo assist di Kostic; ma a pochi minuti dall'intervallo Sanabria ha riportato avanti il Toro con una deviazione volante su cross di Ilic. I bianconeri reagiscono ancora una volta e con Danilo rimettono le cose in equilibrio a pochi istanti dalla fine del primo tempo.

Era dal 25 gennaio 1995 che il derby di Torino non vedeva segnare almeno 4 gol nella prima frazione: all'epoca andarono a segno Rizzitelli, due volte; e Angloma per i granata mentre per i bianconeri segnò una doppietta Vialli.

All'inizio della ripresa entrambe le squadre vanno vicine al vantaggio con Vlahovic e Linetty ma entrambe le conclusioni sono finite sulla traversa.

La Juventus ha vinto la stracittadina grazie ad una rete dopo una palla da fermo: siglare il terzo gol bianconero è l'ex Gleison Bremer, che di testa ha sfruttato l'ottimo cross di Chiesa e ha mandato il pallone sul palo lontano. A chiudere il match ci ha pensato Adrien Rabiot, che con una deviazione da pochi passi ha messo in cassaforte la stracittadina.

Allegri ha ritrovato Paul Pogba per i minuti finali e il francese ha cercato di partecipare alla manovra con un paio di giocate delle sue. Sono stati proprio i cambi della Juve a far svoltare il match, con i granata che hanno subito la freschezza delle new entry bianconere e non sono stati in grado di trovare le giuste contromisure.

Il tabellino di Juventus-Torino

RETI: 2′ Karamoh, 16 Cuadrado, 43′ Sanabria, 47′ Danilo, 71′ Bremer, 81′ Rabiot.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer (90′ Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado (67′ De Sciglio), Fagioli, Barrenechea (67′ Pogba), Rabiot, Kostic; Di Maria (67′ Chiesa); Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty (74′ Ricci), Ilic, Rodriguez (75′ Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (60′ Radonjic) (74′ Seck); Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

ARBITRO: Daniele Chiffi.