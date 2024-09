video suggerito

Rabiot arriva a Marsiglia e riceve un’accoglienza incredibile: oltre 500 persone all’aeroporto Adrien Rabiot accolto da star all’aeroporto dopo il suo arrivo ufficiale al Marsiglia. Per l’ex Juventus c’erano qualcosa come 500 persone: “Non me l’aspettavo, ti viene voglia di giocare a calcio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Adrien Rabiot è il grande colpo a sorpresa del Marsiglia di De Zerbi che mai come in questa stagione ha grandi ambizioni. L'inizio è promettente e infatti l'OM si propone come la principale antagonista del PSG. Il centrocampista francese era svincolato dopo l'esperienza alla Juventus e il mancato rinnovo di contratto. Dopo diverso tempo trascorso ad attendere la giusta chiamata, è stato proprio il Marsiglia a convincere il giocatore e la mamma Veronique, agente d Rabiot, che da ex PSG ha accettato un'esperienza a dir poco importante.

“All’inizio sembrava un po’ improbabile ma parlando molto con Medhi (Benatia) ci siamo riusciti – ha detto Rabiot uscito dall'aeroporto di Marsiglia – Il progetto mi ha davvero entusiasmato. Una città che vive per il calcio, ti fa venire voglia di giocare e di vincere". Sono state queste le prime parole di Rabiot che di certo non si aspettava nemmeno di ricevere un'accoglienza simile da parte dei tifosi marsigliesi: "È grandioso, non me lo aspettavo – ha spiegato ancora -. Vedo che tutta la gente lì ed è felice. Ti viene voglia di giocare e vincere!".

L'entusiasmo di Rabiot che ha accettato Marsiglia anche per la Nazionale

Sarà felice Roberto De Zerbi che può contare sicuramente su un giocatore di grande esperienza e che di certo dal punto di visto tecnico e tattico non ha di certo bisogno di presentazioni. L'assenza nell'ultima lista convocati della Francia di Deschamps in Nations League, di certo ha portato Rabiot ad accelerare per non rischiare di perdere il treno Nazionale e rimettersi sui giusti binari. Di certo nessuno si aspettava Marsiglia, anche perché si parlava molto di Premier per Rabiot ma evidentemente il giocatore è stato accontentato su tutto e si è convinto finalmente.

I tifosi erano radunati da diverse ore all'esterno dell'aeroporto in attesa del volo che avrebbe portato il centrocampista a Marsiglia. Almeno in 500 con tanto di cori, fumogeni e urla nel tentativo anche di strappare una foto o un selfie al giocatore che si è mostrato disponibile e sorridente. Sicuramente pronto e carico di pressioni per questa avventura in cui di certo Rabiot sarà uno dei giocatori chiave del Marsiglia di De Zerbi. Insomma, l'impatto è già stato dei migliori nonostante il passato al PSG, e Marsiglia ora aspetta solo di vederlo in campo.