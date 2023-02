Rabbioso gesto di reazione di Arturo Vidal in panchina: i compagni del Flamengo lo guardano allibiti Durante l’ultima partita del Flamengo, Vidal si è reso protagonista di un ennesimo atto di nervosismo che ha sorpreso gli altri giocatori in panchina: “A volte il mio carattere ha il sopravvento su di me” si è scusato via social, ma la polemica era già scoppiata.

A cura di Alessio Pediglieri

Un atto di pura stizza, che ha fatto il giro del mondo perché immortalato dalle telecamere fissate a scorgere quanto accadeva in panchina e che è diventato ancor più virale perché compiuto da un giocatore ai più conosciuto proprio per il suo temperamento fumantino: Arturo Vidal. L'ex Juve, Barça, Bayern e Inter, in forza oggi al Flamengo si è reso infatti protagonista di una escandescenza che ha sorpreso tutti, per primi i suoi compagni di squadra.

Il centrocampista cileno era scontento di non essere stato utilizzato durante la partita del Flamengo disputata contro il Boavista. La reazione di Vidal è avvenuta al 35′ della ripresa, quando l'allenatore Vítor Pereira aveva deciso di effettuare le ultime due sostituzioni, senza includere Vidal che è dovuto restare in panchina fino al 90′. Dopo essersi alzato per effettuare il riscaldamento, infatti, si vede il nazionale cileno ritornare al proprio posto scaricando tutto il proprio nervosismo scagliando lontano una scarpa. Poi, incurante di essere osservato dall'occhio vigile delle telecamere, ha scagliato via anche l'altra.

In Brasile è nata subito la polemica per un gesto che è stato interpretato da molti come un attacco diretto al proprio tecnico, malgrado le scelte fatte da Pereira avevano comunque portato alla vittoria per 1-0 da parte del Flamengo. Una bufera davanti alla quale lo stesso Vidal ha dovuto prendere parola il giorno seguente quando, per evitare ulteriori problematiche ha postato il proprio pensiero sui social, scusandosi per l'accaduto: "Devo chiarire che mi è sempre piaciuto partecipare al gioco, come ho fatto in tutta la mia carriera. So che a volte il mio temperamento ha la meglio su di me" ha ammesso Vidal su Instagram "Ma sono venuto al Flamengo per essere felice e per far parte della sua storia. So che le mie ambizioni sono aiutare i miei colleghi ed essere in grado di continuare a rendere il Mengão il più grande di tutti. Continuerò a combattere e non mi arrenderò mai, perché è quello che sono. Un guerriero, un vincitore".

Un guerriero ha spaventato per un attimo gli stessi compagni in panchina visto che la reazione improvvisa e violenta di Vidal ha suscitato sguardi tra il perplesso e il sorpreso degli altri giocatori che, conoscendone perfettamente l'indole, hanno subito dopo fatto buon viso a cattivo gioco, ritornando a guardare cosa succedeva in campo, cercando di minimizzarne gli effetti. Anche perché prima della partita, lo stesso Arturo Vidal aveva provocato un'altra polemica sui social. In una diretta sulla piattaforma Twitch, si era "offerto" di giocare per il Colo-Colo, in Cile, per la Copa Libertadores del 2023: "Se il Colo-Colo vuole giocare la Libertadores, che vengano a prendermi subito qui e andiamo", aveva commentato durante la trasmissione, scatenando il fastidio dei tifosi del Flamengo.