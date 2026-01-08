Quique Setien: “Il Barcellona ha impiegato quattro anni per pagarmi e saldare tutti i debiti con me”

Quique Setien è stato nel 2020 per sette mesi l’allenatore del Barcellona. Il tecnico spagnolo in un’intervista ha dichiarato che il club ha impiegato tanti anni per pagarlo e versargli tutti gli stipendi.

Quique Setien è stato per sette mesi l'allenatore del Barcellona. Ahi lui, nel modo peggiore, ha lasciato una traccia. La decisione di ingaggiarlo fu sorprendente, l'addio avvenne dopo un fragoroso e indimenticabile sconfitta subita per 8 a 2 con il Bayern Monaco in Champions League. Del club catalano spesso ne ha parlato, ora ha dichiarato che il Barcellona per versargli tutto il compenso relativo al suo contratto ha impiegato quasi quattro anni per pagargli gli stipendi arretrati.

"Il Barcellona ha impiegato anni per pagarmi"

Il Barcellona a inizio 2020 decise di esonerare sorprendentemente Valverde, che era primo nella Liga. Quique Setien, profeta del bel gioco e reduce da buone annate con squadre di medio basso livello, salì a bordo e fu un disastro. Liga persa, Coppa del Re pure e Champions chiusa malamente, con l'8-2 del Bayern. Due giorni dopo è arrivato l'esonero. Setien aveva firmato un contratto pluriennale, e per avere fino all'ultimo euro ha dovuto attendere parecchio, come ha dichiarato a ‘Cadena Ser': "Tutto è stato risolto. Il Barcellona ha impiegato 3 o 4 anni per pagarmi, ma ora ha saldato tutti i debiti e non mi deve più nulla".

Il momento in cui il Barcellona annunciò l’esonero di Quique Setien.

Setien ha un contenzioso con il Villarreal

Evidentemente non è fortunato l'ex calciatore, che disputò anche i Mondiali di Messico '86 e che attende pure gli stipendi che gli deve il Villarreal: "Ora aspetto il Villarreal, da cui non ho ancora ricevuto nulla, e sono passati quasi tre anni. La questione è in tribunale. Non ti aspetti che queste cose accadano in club così grandi".

Il Barcellona di oggi è guidato da un grande condottiero

Nell'intervista a ‘Cadena Ser' ha parlato anche del Barcellona di oggi dando grandi meriti ad Hansi Flick, che punta a vincere il quarto trofeo da allenatore: "I giocatori sono i protagonisti. Credo che l'influenza di Flick sia molto forte. È un uomo molto esigente e la squadra ha accettato la proposta che ha portato. Anche se a volte sembra un'idea suicida, dà al Barcellona molto più di quanto toglie. Sta costruendo una squadra giovane che crescerà nel tempo. Penso che sia una squadra molto solida e mi piace".