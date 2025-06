video suggerito

Quanto ha speso il PSG da quando i soldi li mette il Qatar per vincere finalmente la Champions Il PSG dei ricchissimi proprietari qatarioti da 14 anni ad oggi ha speso una cifra folle per accaparrarsi i migliori giocatori sulla piazza. Ma paradossalmente la consacrazione europea è arrivata proprio quando è cambiata la filosofia del club francese.

A cura di Alessio Pediglieri

Quattordici anni. Tanto ci ha impiegato la Qatar Sports Investments a salire sul più alto tetto calcistico d'Europa con il PSG, vincendo il 31 maggio a Monaco di Baviera la Champions League contro l'Inter. Un'attesa lunghissima da parte dei proprietari arabi, i multimiliardari che hanno da subito investito una quantità impressionante di soldi per rendere il club francese tra i migliori al mondo. Fallendo con una costanza quasi paradossale: ad ogni acquisto da capogiro, un fallimento quasi dichiarato. Fino all'avvento di Luis Enrique e della sua squadra vincente, ma senza stelle strapagate. Senza però dimenticare l'impressionante mole di denaro investita in tutti questi anni, per una cifra superiore ai 2 miliardi di euro.

Dal 2011, anno in cui il Paris Saint Germain è stato acquisito da Qatar Sports Investments (QSI), il club ha investito circa 2,3 miliardi di euro accaparrandosi nel corso delle stagioni, i migliori giocatori sulla piazza. Una cifra abnorme, pari a oltre 200 milioni ogni anno, che rappresenta uno dei più alti investimenti mai effettuati nel panorama calcistico mondiale. Poi culminato solo nel 2025 nella conquista della prima Champions League della storia del club.

L'acquisto più folle di tutti, Neymar: 222 milioni per non vincere nulla in Europa

Tutto è iniziato con l'esplosione del "caso" cartellino di Neymar, ad oggi ancora un record impressionante per il calcio europeo: era il 2017 e il PSG decise di prelevare il brasiliano dal Barcellona per 222 milioni di euro. Non fu il solo, perché un anno più tardi toccò ad un altro GOAT del calcio mondiale, Kylian Mbappé per 180 milioni dati al Monaco. Cifre folli, risultati inesistenti: il PSG non è mai riuscito ad emergere in campo internazionale, arrivando sì in finale nel 2020 ma perdendola contro il Bayern, per poi vivere solamente umiliazioni sportive. Fino all'epopea dello scorso 31 maggio, asfaltando l'Inter 5-0, ma aprendo anche ad un nuovo corso.

La nuova strategia del club: giocatori giovani e funzionali, ma sempre forti e costosi

Il successo europeo con la prima Champions coincide con l'avvento e l'approccio differente del PSG sul fronte acquisti. Con l'arrivo di Luis Enrique e la filosofia che lo spagnolo ha saputo inserire nel club e nella rosa, tutto è cambiato e i risultati sono arrivati: il PSG ha vinto il suo primo Triplete, la sua prima Champions senza le classiche spese folli. Non è un caso se il giocatore più pagato sia stato proprio Kvaratskhelia, arrivato oltretutto solo a metà stagione, dietro un progetto tecnico ben preciso. Per "soli" 70 milioni: meno un terzo di quanto speso per Neymar, che non vinse nulla.

I 20 acquisti più cari del PSG dal 2011 ad oggi

Ecco nell'era dei miliardari proprietari qatarioti tutti i principali giocatori acquistati dal PSG negli ultimi 14 anni. Da Neymar ad Anelka.

Neymar – €222 milioni (dal Barcellona, 2017)

Kylian Mbappé – €180 milioni (dal Monaco, 2018)

Randal Kolo Muani – €75 milioni (dall'Eintracht Francoforte, 2023)

Khvicha Kvaratskhelia – €70 milioni (dal Napoli, 2025)

Gonçalo Ramos – €65 milioni (dal Benfica, 2023)

Edinson Cavani – €64,5 milioni (dal Napoli, 2013)

Ángel Di María – €63 milioni (dal Manchester United, 2015)

Achraf Hakimi – €60 milioni (dall'Inter, 2021)

Manuel Ugarte – €60 milioni (dallo Sporting CP, 2023)

João Neves – €60 milioni (dal Benfica, 2024)

Mauro Icardi – €50 milioni (dall'Inter, 2020)

David Luiz – €49,5 milioni (dal Chelsea, 2014)

Lucas Hernández – €45 milioni (dal Bayern Monaco, 2023)

Thiago Silva – €42 milioni (dal Milan, 2012)

Javier Pastore – €42 milioni (dal Palermo, 2011)

Lucas Moura – €40 milioni (dal São Paulo, 2013)

Leandro Paredes – €40 milioni (dallo Zenit, 2019)

Thilo Kehrer – €37 milioni (dallo Schalke 04, 2018)

Julian Draxler – €36 milioni (dal Wolfsburg, 2017)

Nicolas Anelka – €34,5 milioni (dal Real Madrid, 2000)