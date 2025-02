Dembele all’improvviso è diventato un bomber, Luis Enrique: “Chiedetegli cosa ha mangiato a Natale”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Kvaratskhelia? No, Dembèlé. Il francese è la stella del Paris Saint Germain di Luis Enrique, il mattatore assoluto. L'esterno d'attacco improvvisamente ha cambiato status ed è diventato un bomber implacabile. Un gol dietro l'altro e se il Paris vede gli ottavi di finale di Champions praticamente a un passo è merito dell'ex del Barcellona, esaltato anche dal suo allenatore che in conferenza stampa lo ha esaltato e ha scherzato sul suo straordinario momento di forma.

17 gol nelle ultime 9 partite per Dembélé con il PSG

Sei gol in tutta la scorsa stagione, coppe comprese. Ventitré in questa. Dembélé ha fatto un grande step con il PSG, sta finalmente mostrando le sue qualità. Ma l'attaccante classe 1997 in realtà il salto di qualità lo ha fatto negli ultimi due mesi. Perché guardando lo score si capisce meglio la sua evoluzione. Diciassette gol nelle ultime nove partite giocate, undici in campionato (in sei) e sei gol nelle ultime tre partite di Champions League: uno al Manchester City, tre allo Stoccarda e due al Brest.

La battuta di Luis Enrique: "Chiedete a Ousmane cosa ha mangiato a Natale"

La doppietta al Brest ha prodotto, praticamente, già il passaggio agli ottavi di finale del Paris Saint Germain (che tra una settimana difenderà il 3-0 dell'andata in casa) che in ogni caso finirà, nel mese di marzo, contro un avversario durissimo. Sarà una sfida da brividi o con il Liverpool o con il Barcellona, prima e seconda classificata della fase a campionato. Dopo il derby vinto nel Nord della Francia Luis Enrique ha elogiato la prestazione della sua squadra, poi ha parlato anche di Dembele e del suo momento di forma strepitoso e lo ha fatto in modo scherzoso: "Noi lo vediamo in allenamento, sappiamo che in questo momento è pieno di fiducia. Perché sta giocando così bene? Se vedete Ousmane chiedetegli cosa ha mangiato a Natale?".