Kvaratskhelia al PSG, gli agenti si lasciano scappare la verità: da quanto tempo preparavano la fuga Uno degli agenti che ha lavorato all'operazione che ha portato Kvaratskhelia al PSG si è lasciato scappare la verità sulla trattativa: non è stato un fulmine a ciel sereno, ma preparavano il trasferimento da diversi mesi.

A cura di Vito Lamorte

Kvaratskhelia con Shkumbin Qormemeti, a sinistra, e Mamuka Jugeli, a destra.

Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Una trattativa che si è chiusa in pochissimo tempo ma che, con il passare dei giorni, prende una forma sempre diversa e assume contorni molto più definiti anche grazie ai protagonisti. Uno degli intermediari, Mitch Bakks della Select Sports Management LLC, ha svelato che la trattativa è in piedi da sei mesi. Insomma, non proprio un fulmine a ciel sereno.

L'affare è stato portato avanti dall'agente Mamuka Jugeli e dall'intermediario Cristian Zaccardo ma al momento della firma, oltre Kvara e alla moglie Nitsa, era presenti i già citati più Shkumbin Qormemeti, Srdjan Jeremic e Gio Jugeli.

Uno degli agenti si è fatto scappare un dettaglio mentre celebrava la chiusura della trattativa in uno dei post pubblicati nelle scorse ore. Si tratta di Mitch Bakks della Select Sports Management LLC, che, in maniera involontaria, si fa scappare un retroscena sui tempi dell'affare Kvara-PSG:

Preparare un grande affare richiede tempo, ma ce l'abbiamo fatta di nuovo! Kvara al PSG, ben fatto! Shkumbin Qormemeti e tutto il team, 6 mesi di lavoro silenzioso finiti in grande classe. Grazie a Mamuka (Jugeli, ndr), al calciatore e alla sua famiglia per essere stati onesti e rispettosi, qualcosa di strano oggi in questo settore, ma avete ancora molti ottimi giocatori per cui vale la parola e il rispetto di sé. @sm_official_page continuiamo a costruirne molti altri sull'orlo!! Il mio team: se ci credi, puoi farlo!

Importante, come già anticipato, il lavoro di Cristian Zaccardo, che era stato fondamentale anche per il suo approdo al Napoli nel 2022.

Lo stipendio che guadagnerà Kvaratskhelia al PSG

Khvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG. Il giocatore georgiano ha firmato un contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030, con un ingaggio da 9 milioni l'anno più 2 milioni di bonus.

Poche ore prima dell'annuncio il calciatore ha pubblicato un video sui social per salutare Napoli e il Napoli, ripercorrendo il suo periodo con gli azzurri e parlando del suo legame con la città.