Quante partite salta Dia e quando torna dopo aver contratto la malaria: i tempi di recupero Boulaye Dia ha contratto la malaria. Da capire ora quante partite salterà l'attaccante sarà fuori e quali sono i tempi di recupero per questo tipo di malattia infettiva.

A cura di Fabrizio Rinelli

Boulaye Dia ha contratto la malaria e sicuramente salterà il prossimo impegno della Lazio in campionato contro il Bologna. La nota del Senegal ha gelato il club capitolino che sicuramente si è messo subito in contatto con la federazione senegalese per capire cosa sia accaduto. Lo staff medico della nazionale ha subito assistito il giocatore che ha chiaramente saltato l'impegno contro Burkina Faso. Rientrerà in Italia presumibilmente tra stasera e domani ma non sono ancora chiari i tempi di recupero per questo tipo di malattia infettiva. In questo caso però pare che la forma di virus contratta dal giocatore della Lazio sia di “lieve entità”. Come rivela l'Ansa, l'attaccante sta bene e i sintomi accusati da Dia sono simili a una forma influenzale.

Che cos'è la malaria e come si trasmette

La malaria è causata da un particolare agente patogeno che può essere trasmesso all'uomo perlopiù attraverso la puntura delle femmine di alcune specie di zanzara. Da capire però se il giocatore abbia contratto la malaria in questo raduno con il Senegal o in quello precedente di ottobre dato che la malattia ha un periodo di incubazione di 7-10 giorni. Sta di fatto che al momento capire quando tornerà in campo Dia non è ancora quantificabile. C'è un precedente riguardante un calciatore del nostro campionato che potrà dare un'indicazione maggiore.

Dia e Castellanos, i due attaccanti della Lazio.

Lo scorso anno a febbraio lo stesso destino toccò a Kouame, attaccante della Fiorentina. Malattia riscontrata a metà febbraio durante il ritiro con la Costa d'Avorio e rientro in campo quasi a fine marzo. In pratica quella di rivedere Dia in campo tra un mese e più è l'ipotesi che la Lazio vorrebbe scongiurare. Ma non sembra infatti questo il caso. I tempi di recupero dalla malaria infatti possono variare. Facendo un'ipotesi peggiore dunque Dia potrebbe tornare a disposizione di Barone agli inizi di dicembre saltando 3/4 partite, ma potrebbe anche rientrare molto prima trattandosi di malaria di lieve entità. In questi casi infatti le tempistiche non sono sempre precise.

Contro la Lazio oltre a Dia da tenere sott'occhio anche il rientro tardivo di Castellanos dall'Argentina

Oltre a Dia, che a questo punto dovrebbe sicuramente saltare la sfida contro gli emiliani, Baroni dovrà anche fare i conti con il rientro di Castellanos dagli impegni con l'Argentina. L'attaccante infatti rientrerà giocherà l'ultima gara martedì sera, quando in Italia sarà già l'una di notte di mercoledì. Tornerà ad allenarsi non prima di giovedì pomeriggio con soli due allenamenti sulle gambe per preparare la partita contro gli uomini di Italiano. Da capire dunque se Baroni vorrà evitargli troppo stress fisico per averlo al meglio in un periodo della stagione in cui si giocheranno partite ogni tre giorni, oppure rischiarlo dal primo minuto. Le alternative di certo non mancano e davanti Baroni potrà comunque alternare i vari Pedro, Tchouana e Noslin per formare l'attacco della Lazio.