Dia ha contratto la malaria nel ritiro del Senegal: l’attaccante della Lazio ora è seguito dai medici Boulaye Dia ha contratto la malaria nel corso del ritiro del Senegal impegnato contro il Burkina Faso quest’oggi nelle sfide valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa 2025. L’attaccante della Lazio è sotto osservazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Boulaye Dia ha contratto la malaria nel corso del ritiro del Senegal impegnato contro il Burkina Faso quest'oggi nelle sfide valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa 2025. L'attaccante della Lazio è rimasto a Dakar e non è partito con il resto della squadra in direzione Bamako. Il comunicato è arrivato direttamente dal sito della federazione senegalese che ha specificato come sia Dia che un altro giocatore fermo per un altro motivo, sono ora sotto osservazione dello staff medico della Nazionale. Questa la nota della FSF:

"La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori.I medici della Nazionale seguono con attenzione l'evolversi dello stato di salute dei due giocatori".

Il comunicato ufficiale della federazione senegalese.

Grande attenzione dunque per le condizioni dell'attaccante ex Salernitana che ha dimostrato alla Lazio di dare seguito alle ottime prestazioni messe in atto soprattutto nella sua prima stagione con i granata. Dia con Castellanos ha composto un tandem offensivo importante per i biancocelesti che con Baroni in panchina sono a ridosso della prima posizione e soprattutto al primo posto solitario nella classifica unica del nuovo format di Europa League. Motivo per cui la Lazio osserverà con profonda attenzione quanto sta accadendo.

Il rendimento di Dia fino a questo momento con la Lazio

Da capire ora quando il giocatore potrà fare rientro in Italia. L'attaccante senegalese fino a questo momento ha dunque saputo figurare al meglio realizzando ben 8 gol complessivi nelle prime 16 giornate giocate tra campionato e coppa. Dia ha messo a segno infatti 4 gol in campionato, 2 in Europa League e 2 in Coppa Italia anche se in quest'ultima competizione vestiva ancora la maglia della Salernitana (era il mese di agosto ndr). La Lazio sarà dunque ora costantemente aggiornate sulle condizioni di Dia da parte dello staff medico del Senegal.