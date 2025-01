Quando si giocano i recuperi delle partite di Serie A rinviate per la Supercoppa Italiana: le date

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il nuovo format della Supercoppa Italiana porta allo spostamento delle partite di campionato delle squadre che partecipano alla Final Four. Anche l’edizione 2024, che terminerà il 6 gennaio 2025, ha portato allo spostamento di tre partite che verranno recuperate entro la fine del mese.

Le squadre impegnate sono Inter, Milan, Juventus e Atalanta che non sono scese in campo per la 19ª giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata, e dovranno recuperarle subito dopo la 20ª giornata di campionato, in una specie di mini-turno infrasettimanale.

Quando si giocano le partite di Serie A rinviate per la Supercoppa

Le partite rinviate delle 19ª giornata sono Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna. La prima si giocherà martedì 14 gennaio alle ore 18:00, la seconda sempre martedì 14 alle ore 20.45 e la terza mercoledì 15 alle ore 20.45. Questo il calendario dei recuperi. In pratica, due delle squadre impegnate nella Supercoppa si sfideranno nell'ultima giornata del girone d'andata, ovvero Atalanta e Juventus, mentre le due milanesi saranno impegnate rispettivamente con Bologna e Como.

Como-Milan: martedì 14 gennaio ore 18.00

Atalanta-Juventus: martedì 14 gennaio ore 20.45

Inter-Bologna: mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Bisogna ricordare che Milan e Inter hanno un'altra gara da recuperare: i rossoneri con il Bologna, partita in programma lo scorso 26 ottobre e rinviata in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna; e i nerazzurri con la Fiorentina, gara sospesa lo scorso 1 dicembre al 17′ del primo tempo in seguito al malore del centrocampista viola Edoardo Bove. Queste due partite, a differenza delle altre citate in precedenza, non sono ancora state programmate a causa del calendario fitto di impegni sia a livello nazionale che internazionale delle squadre.