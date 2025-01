video suggerito

Quando si gioca Milan-Girona di Champions League: probabili formazioni e dove vederla Le ultime di formazione di Milan-Girona di Champions League: le scelte dei due allenatori e dove vedere la partita in tv e streaming.

A cura di Ada Cotugno

C'è ancora speranza per il Milan di finire tra le prime otto posizioni della classifica della fase campionato della Champions League. Il Girona sarà il penultimo avversario dei rossoneri e l'obiettivo è quello di portare a casa la vittoria per poter centrare l'accesso diretto agli ottavi di finale. Per Conceiçao sarà il debutto in Europa sulla sua nuova panchina che già gli ha regalato qualche soddisfazione, come la vittoria della Supercoppa. Appuntamento domani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21:00 a San Siro, partita visibile in esclusiva su Prime Video.

Le ultime news sulle formazioni

Non ci saranno grandi novità nell'undici titolare scelto da Conceiçao che darà ampio spazio a tutti i suoi titolarissimi. Dopo aver saltato Juventus-Milan potrebbe tornare in campo Pulisic, infortunatosi in campionato contro il Como, per completare l'attacco assieme a Leao e Morata.

Il Girona, reduce da una sconfitta in campionato contro il Siviglia, potrebbe puntare su un 4-3-2-1m riproponendo ancora in avanti Bryan Gil e Asprilla alle spalle di Danjuma che ha saltato l'ultima partita in Liga a causa di un problema fisico.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Leao, Morata. Allenatore: Conceiçao.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. Allenatore: Michel.

Milan-Girona, dove vederla in tv e streaming

Non sarà possibile seguire la gara dei rossoneri in chiaro in tv. Milan-Girona sarà trasmessa esclusivamente su Amazon Prime Video a cui accedere attraverso app su Smart TV (solo per abbonati): la racconterà attraverso la telecronaca di Sandro Piccinini, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini. Anche in streaming sarà possibile vedere l'incontro solo su Prime Video, accedendo al sito web tramite pc, tablet o smartphone.