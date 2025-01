video suggerito

Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025: data e orario della partita Inizia oggi la Supercoppa Italiana 2024 con la prima delle due semifinali: Inter-Atalanta. Poi domani 3 gennaio scendono in campo Juventus e Milan. Le due vincenti si sfideranno per la finalissima in programma sempre a Riad in Arabia Saudita all’Al-Awwal Park. La gara che metterà in palio il trofeo si giocherà il 6 gennaio alle 20:00 italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Torna la Supercoppa Italiana, il torneo che inizia oggi 2 gennaio e procederà fino alla finalissima del prossimo 6, a Riad in Arabia Saudita all'Al-Awwal Park. Il trofeo, nelle ultime due edizioni è stato vinto dall'Inter, che in finale ha battuto nel 2022 la Juventus e nel 2023 il Napoli. In questa edizione 2025 il format non cambia rispetto a quella passata, con la presenza sempre di 4 squadre: Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Dopo le due semifinali, l'appuntamento clou è riservato per la finale, in programma il giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2025 alle 20:00, orario italiano.

Come per la passata edizione anche quest' anno resta invariato il format, con quattro squadre invitate al torneo, due semifinali e una finalissima. Di fronte si troveranno Inter grazie al titolo di Campione d'Italia, Juventus che è stata vincitrice della Coppa Italia, Milan in qualità di seconda classificata nell'ultimo campionato e Atalanta (finalista perdente di Coppa Italia. La struttura del torneo è semplice e diretta con tre incontri previsti e incroci già ben delineati. Due semifinali e la finale, tutti a sfida secca: in caso di parità al 90′ non ci saranno i tempi supplementari ma si procederà direttamente ai calci di rigore.

Anche le combinazioni delle due semifinali sono stabilite: la prima è Inter-Atalanta (Campione d'Italia contro finalista di Coppa Italia), la seconda Juventus-Milan (detentrice Coppa Italia contro 2a in campionato).

Quando si gioca la finale della Supercoppa italiana: data e orario

La Supercoppa Italiana 2024 vivrà un primo doppio appuntamento per conoscere le due finaliste che si giocheranno il titolo. Due semifinali in tabellone, in programmazione il 2 e il 3 gennaio. La prima è Inter-Atalanta, la seconda Juventus-Milan. Le vincenti approderanno alla finalissima, che si disputerà alle 20:00 – ore italiane – il giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2025.

Dove si gioca la finale, lo stadio della partita a Riyad

Anche quest'anno la Supercoppa Italiana si disputa in Arabia Saudita, a Riad. Inizialmente la competizione, con tutte le sue partite in tabellone, si doveva giocare alla Kingsdom Arena, poi il cambio di stadio. Cornice del trofeo sarà infatti l'Al-Awwal Park, un impianto avveniristico sede delle gare interne dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, con oltre 26 mila posti a sedere.