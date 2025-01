Gasperini distrugge gli arbitri di Inter-Atalanta in Supercoppa: “Abbiamo esportato un brutto VAR”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Gian Piero Gasperini non ha gradito l'arbitraggio di Inter-Atalanta. L'allenatore della Dea, dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia, ha fatto riferimento a ben tre episodi da moviola a suo dire decisivi per il match. Il riferimento è alla prima rete della formazione di Inzaghi, segnata da Dumfries, che per Gasp è stata irregolare per appunto tre motivi.

Perché per Gasperini il primo gol dell'Inter contro l'Atalanta in Coppa Italia era da annullare

L'allenatore in particolare nel post-partita ha voluto sottolineare anche l'operato del Var che non è intervenuto per rimediare agli errori commessi in campo nell'azione dell'1-0. Una situazione che non si sarebbe dovuta nemmeno concretizzare visto che il calcio d'angolo che dà il la al gol non c'era: a spedire la palla fuori è stato Bisseck e non Hien.

L'azione del gol di Dumfries e il contatto con Scalvini

È iniziato da qui lo sfogo di Gasperini, che ha poi tirato in ballo anche il contatto tra Dumfries e Scalvini, giudicato dall'arbitro troppo leggero e la posizione di de Vrij, come possibile muro per la visuale di Carnesecchi (non ha valutato così sia il guardalinee che i collaboratori in sala Var). Queste le sue parole: "Non è facile creare contro l'Inter, la partita ha avuto la svolta su quel gol assurdo, un calcio d'angolo inesistente con De Vrij davanti al portiere e un fallo evidentissimo di Dumfries su Scalvini, lo spinge con due mani".

Gasperini critico con il Var dopo la rete di Dumfries

Per l'allenatore dell'Atalanta, l'operato dei colleghi dell'arbitro Chiffi al VAR non è stato positivo anche perché a suo dire c'è stata una disparità con quanto accaduto in occasione del gol annullato a Ederson per un fuorigioco millimetrico di De Ketelaere: "È una brutta espressione del VAR, che ci ha messo sette minuti a trovare giustamente il fuorigioco di De Ketelaere. Abbiamo esportato un brutto VAR, che non ha visto queste tre situazioni chiare".

A supporto della tesi di Gasperini, soprattutto per quanto riguarda l'errore sull'assegnazione del calcio d'angolo, è intervenuto anche l'ex calciatore Massimo Mauro. Nel post-partita su Mediaset l'opinionista ha tirato un ballo Antonio Conte che dopo un Inter-Napoli chiese maggiore chiarezza sul protocollo per l'intervento del VAR: "Il Var deve intervenire: quasi un mese fa Conte ha fatto quel discorso sul Var che condivido. Perchè non perdere un minuto e controllare che il corner è sbagliato? Evititi di dare un gol irregolare".