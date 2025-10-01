Quando Maradona perse una scommessa durante Napoli-Sporting: “Hai vinto tu, pago subito”

Nel 1989 Napoli e Sporting Lisbona si affrontarono in Coppa Uefa. La sfida si decise ai calci di rigori. Il portiere dello Sporting Ivkovic provocò Maradona: “Scommettiamo che ti parò un rigore”. Diego accettò e sbagliò, poi pagò. Il Napoli vinse.

Napoli e Sporting Lisbona si affrontano in Champions League, sarà la prima volta in questa competizione. Si gioca al Maradona. L'ultima volta che si sfidarono, nel 1989, al San Paolo ovviamente la stella era Diego Armando Maradona, che fallì un calcio di rigore. Quell'errore non costò l'eliminazione ai partenopei, ma costò qualcosa all'argentino che prima del penalty fece una scommessa con Ivkovic, il portiere dei portoghesi. La scommessa la perse e il debito lo onorò subito.

Napoli-Sporting Lisbona Coppa Uefa 1989-1990

Riavvolgiamo il nastro. Si torna negli anni '80. Precisamente nell'autunno del 1989. Sporting Lisbona-Napoli è un match dei sedicesimi della Coppa Uefa, i partenopei la detengono. Pari all'andata e al ritorno. Non si segna. Ivkovic, il portiere dello Sporting è determinante. Maradona all'andata parte dalla panchina, non era al top della forma, le immagini che ritornano lo ritraggono con la barba. Al ritorno lo Sporting si difende a oltranza: si va ai rigori.

Ivkovic: "Diego scommetti che ti paro il rigore?"

I calciatori del Napoli sono implacabili, quelli dello Sporting ne sbagliano uno. Tocca calciare a Maradona, è l'ultimo, all'epoca la scuola di pensiero imponeva il migliore come ultimo tiratore. Ivkovic, il portiere dei portoghesi, smargiasso si avvicina a Maradona e lo sfida. Quell'aneddoto lo ha raccontato recentemente: "Se segna il Napoli vince. Lo stuzzico: gli dico: Scommetti che ti pago il rigore". Maradona ovviamente dice si. Impossibile tirarsi indietro per Diego. Ivkovic mette sul piatto 100 dollari e para! Si va a oltranza, il Napoli vince lo stesso.

"Dopo la partita presi i soldi, mi regalò anche la sua maglia"

Dopo la partita Diego si presenta negli spogliatoi e onora il debito: "Subito dopo la partita, quello stesso pomeriggio, prendo i soldi e mi dà pure la sua maglietta". Pochi mesi dopo, nei quarti dei Mondiali Italia '90, Ivkovic si ripete parando in Argentina-Jugoslavia un altro calcio di rigore, stavolta niente scommessa, Diego sul campo vince ancora.