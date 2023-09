Quando gioca l’Italia di Spalletti per la qualificazione agli Europei: le prossime partite Luciano Spalletti esordisce sulla panchina dell’Italia il 9 settembre (ore 20:45), nella partita di qualificazione a Euro 2024 che si gioca in Macedonia del Nord. TIn base al calendario del Girone C, la Nazionale torna in campo il 12 settembre a Milano con l’Ucraina.

Luciano Spalletti esordisce in Macedonia del Nord sulla panchina della Nazionale.

L'Italia torna in campo sabato 9 settembre (ore 20:45) contro la Macedonia del Nord per la seconda partita del girone di qualificazione agli Europei 2024. La gara che si gioca nell'Arena Todor Proeski di Skopje segna anche il debutto ufficiale sulla panchina della Nazionale del nuovo ct, Luciano Spalletti, che ha ricevuto l'incarico dopo le dimissioni di Roberto Mancini (adesso selezionatore dell'Arabia Saudita). Non sarà l'unica a tenere a battesimo il neo commissario tecnico: tre giorni dopo (12 settembre, ma questa volta a San Siro e sempre allo stesso orario), gli Azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina.

Le prossime due partite si rivelano fondamentali per la classifica del Gruppo C che vede l'Italia al momento terza (ma con 2 sfide disputate) con 3 punti (una vittoria contro Malta per 2-0 e una sconfitta con l'Inghilterra per 2-1) e una differenza reti di +1. In vetta c'è l'Inghilterra con 12 punti (4 gare) seguita dall'Ucraina a 6 punti (3 match), prossima avversaria della Nazionale.

Calendario delle prossime gare dell'Italia

9 settembre ore 20:45, Macedonia del Nord-Italia (a Skopje)

12 settembre ore 20:45, Italia-Ucraina (a Milano)

14 ottobre ore 20:45, Italia-Malta (a Bari)

17 ottobre ore 20:45, Inghilterra-Italia (a Londra)

17 novembre ore 20:45, Italia-Macedonia del Nord (a Roma)

20 novembre ore 20:45, Ucraina-Italia (sede da definire).

La classifica dell’Italia nel Girone C di qualificazione a Euro 2024.

Per recuperare terreno e sperare nella qualificazione, l'Italia deve solo vincere a cominciare proprio dall'incontro con la Macedonia del Nord che ha gli stessi punti ma è penalizzata da un differenza reti negativa (-7). In base al regolamento le prime due classificate di ogni gruppo (ne sono 10) accederanno direttamente al trofeo continentale, diversamente servirà giocare gli spareggi per colmare le tre caselle restanti e completare il mosaico di 24 Nazionali (la Germania, Paese ospitante, è qualificata di diritto).

La Nazionale di Spalletti proseguirà il cammino nelle qualificazioni con due appuntamenti a ottobre: il 14 a Bari contro Malta e il 17 a Londra con l'Inghilterra. Un mese dopo ci saranno le ultime due sfide in calendario: 17 novembre con la Macedonia del Nord a Roma e 20 novembre chiusura con l'Ucraina.