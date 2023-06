Inghilterra e Ucraina vincono nelle Qualificazioni a Euro 2024, Italia 3ª e torna l’incubo playoff L’Italia con 3 punti è terza nel Gruppo C di Qualificazioni a Euro 2024, alle spalle di Ucraina (a quota 6) e dell’Inghilterra (a 12 e già irraggiungibile. Sarà determinante Italia-Ucraina del 12 settembre.

A cura di Alessio Morra

Le ultime partite del Gruppo C in programma prima della pausa estiva hanno avuto l'esito che si attendeva. L‘Ucraina ha battuto Malta, l‘Inghilterra invece ha superato la Macedonia del Nord. I risultati però non sono stati forse quelli prevedibili. Perché gli ucraini hanno vinto di misura, mentre i vice-campioni d'Europa hanno impallinato i macedoni che sono stati sconfitti per 7 a 0. Risultati questi che non aiutano l'Italia, che a settembre quando tornerà in campo non potrà permettersi il minimo errore.

L'impegno nelle Final Four di Nations League era fantastico, perché c'era la possibilità di vincere un trofeo (è arrivata una medaglia), ma rendeva mentalmente più complicato il percorso degli Azzurri che ora dovranno giocare sei partite in due mesi e non dovranno concedere il fianco a nessuno, altrimenti l'incubo dei playoff tornerebbe con prepotenza.

L'Ucraina dopo il grande successo in rimonta contro la Macedonia del Nord ha ospitato Malta, che si è rivelato più ostico del previsto. La squadra di Marcolini ha retto a lungo, prima di capitolare dopo il secondo rigore assegnato agli ucraini, che grazie alla segnatura Tsygankov sono saliti al secondo posto del Gruppo C.

Dopo di che, eccezionalmente a old Trafford, l'Inghilterra ha battuto 7-0 la Macedonia del Nord, la nazionale che materialmente ha eliminato l'Italia dai Mondiali 2022. E pensare che fino al 29′ il risultato è stato in parità. Tripletta di Saka, doppietta di Kane. Gol di Rashford e Phillips. L'Inghilterra vince ancora nelle Qualificazioni e resta a punteggio pieno con 12 punti, praticamente qualificazione già blindatissima.

La classifica del Gruppo C ora vede l'Inghilterra a 12, poi Ucraina 6, Italia e Macedonia del Nord 3; Malta 0. L'Italia ha una partita in meno rispetto all'Ucraina e due rispetto all'Inghilterra. Insomma c'è il tempo per rimettersi dove spetta. Ma al tempo stesso chi si ferma è perduto. L'Italia il 12 settembre a San Siro contro l'Ucraina ha un solo risultato a disposizione: deve vincere, altrimenti dovrà prendersi la qualificazioni nella trasferta di Kiev. In caso di terzo posto finale l'Italia avrebbe la certezza di fare i playoff.