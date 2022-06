Quando esce la lista del Fantacalcio 2022-2023 con ruoli e quotazioni aggiornate Le possibili date di uscita del listone del Fantacalcio, aggiornato al 2022 e in formato pdf, per pianificare l’asta pre-campionato.

A cura di Enrico Scoccimarro

La Serie A è finita da poco meno di un mese e si è portata via anche un'altra stagione di fantacalcio. Solitamente, in questa fase, i grandi appassionati del gioco si dividono fra chi, grazie a una buona dose di fortuna, si è piazzato nei primi posti e non vede l'ora di pregustare una nuova stagione, studiando i nuovi arrivi e i futuri obiettivi per la prossima asta, e chi invece non ne vuole proprio sentir parlare almeno per un altro mese, in quanto ancora fresco di delusioni e amarezze all'insegna della sfortuna.

Il rischio di prendere nomi altisonanti che poi durante il campionato si rivelano flop, così come le possibilità di accaparrarsi qualche promessa a prezzo stracciato, sono tuttavia sempre dietro l'angolo. E così, per i fantallenatori più previdenti, è già tempo di pensare al prossimo listone con i nuovi nomi e le quotazioni aggiornate al 2022.

Ormai da anni, la lista diventata riferimento nel settore un po' per tutti è quella di Leghe Fantacalcio: ogni anno, ad ogni sessione di mercato, viene aggiornata con i calciatori che se ne vanno o arrivano in Serie A, di modo da poterne osservare ruoli e quotazioni, prima di valutare i possibili colpi durante la prima decisiva asta pre-campionato e inserirli nella propria "fantarosa".

Leggi anche Quando ci sarà il sorteggio del calendario della Serie A 2022-23: la data

Ciro Immobile, ancora una volta capocannoniere della Serie A con la sua Lazio, da sempre garanzia di tanti bonus al fantacalcio

Chiaramente, adesso siamo solo alle primissime battute del calciomercato, che in realtà in Italia non è ancora cominciato ufficialmente: la data di apertura, per iniziare a depositare i contratti, è il 1 luglio. Tuttavia, sappiamo che molte trattative sono cominciate e alcune terminate, attirando già gli occhi dei fantallenatori.

Ma quando uscirà il listone del Fantacalcio 2022/2023? Lo scorso anno la lista fu resa nota a fine luglio, ma c'è da considerare che il campionato iniziava il 21 agosto. Dato che invece quest'anno la Serie A anticipa i suoi soliti tempi, cominciando già il 13 agosto a causa dell'interruzione a novembre per i mondiali in Qatar, la data di pubblicazione del tanto atteso listone sarà probabilmente svelata nella seconda metà di luglio. Fra circa un mese, dunque, chi vorrà risalire sul carro del fantacalcio anche per la prossima stagione, dovrà necessariamente cominciare a guardarsi intorno. La lista sarà pronta ad ammaliare i pensieri dei fantallenatori sotto l'ombrellone.