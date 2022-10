Quando Bonucci disse “guardate qua, abbiamo paura del Milan?”: da allora la Juve non ha più vinto Dopo la sconfitta della Juventus contro il Milan è tornato d’attualità un video con protagonista Leonardo Bonucci. Da allora poche gioie per i bianconeri.

A cura di Marco Beltrami

Per Leonardo Bonucci quella tra Milan e Juventus non può mai essere una gara come tutte le altre. Tutto nasce dalla parentesi in rossonero della stagione 2017/2018 chiusasi poi in malo modo con il ritorno a Torino. Qualcosa che sulla sponda milanista del capoluogo lombardo non hanno mai digerito e che è sempre un'occasione per prendersi una rivincita. È quanto accaduto anche dopo l'ultimo confronto tra le due squadre, vinto dal Milan che ha messo a nudo ulteriormente le difficoltà della Juventus.

Oltre al dibattito su Allegri sulle difficoltà del gioco bianconero, e a quello su alcuni dei protagonisti in campo come Vlahovic, a tenere banco dopo la partita è stato anche Leonardo Bonucci. Il difensore è stato ridicolizzato da Diaz in occasione del gol del raddoppio, con la foto della sua opposizione troppo timida diventata virale. Anche il centrale dunque è finito tra gli imputati per il flop di una squadra che ancora una volta già ad ottobre rischia di essere tagliata fuori dalla lotta Scudetto.

E tra gli sfottò e le critiche a Bonucci è spuntato anche un video del passato. Si tratta di un estratto della docu-serie All or Nothing Juventus, che racconta su Amazon Prime Video i retroscena dello spogliatoio bianconero nella stagione 2020/2021. Il riferimento è proprio alla sfida interna contro il Milan, quando le telecamere raccontarono cosa accaduto al termine del primo tempo con la squadra allora allenata da Pirlo sotto di un gol. In quell'occasione, Bonucci per spronare i compagni indicò la lavagna dove c'erano i nomi e gli schieramenti delle due formazioni.

"Guardiamo questa c***o di lavagna, abbiamo paura del Milan? Non può essere, dobbiamo giocare con la testa libera! È un momento difficile ma la testa libera aiuta a far andare le gambe". Con queste parole, Bonucci provò a minimizzare la competitività del Milan, facendo riferimento al valore degli avversari. Il tentativo però non andò a buon fine, visto che dopo il ritorno in campo la Juventus subì altre due reti, uscendo poi sconfitta 0-3.

Il video è tornato d'attualità, perché la Juventus da allora non ha più vinto con il Milan con due pareggi e una sconfitta. Inoltre spulciando tra i nomi presenti su quella lavagna, c'erano anche Diaz e Tomori tra i protagonisti del successo di ieri: se il primo inoltre ha beffato anche Bonucci in occasione della rete, il secondo ha aperto le marcature trovando la via del gol. In tanti hanno sottolineato come quel video possa essere considerato il simbolo della decadenza della Juventus negli ultimi tre anni.