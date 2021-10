Qualificazioni Mondiali in TV oggi e stasera: Svizzera-Irlanda del Nord in chiaro, dove vederla Sabato 9 ottobre: le partite delle Qualificazioni mondiali 2022 in programma in TV e in diretta streaming oggi e stasera: si disputano quattordici partite della zona europea, tra cui Svizzera-Irlanda del Nord. Valida per il Gruppo C (con l’Italia), la partita inizia alle 20:45, si disputa allo “Stade de Genève” di Ginevra e viene trasmessa in TV in chiaro e gratuitamente sul Canale 20 di Mediaset.

A cura di Alessio Pediglieri

Sabato 9 ottobre: le partite delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in programma in TV e in diretta streaming. Oggi e stasera si disputano quattordici partite della zona europea, suddivise il tre slot di orari: alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:45. Tra queste spicca Svizzera-Irlanda del Nord, che si disputa allo "Stade de Genève" di Ginevra. E' una partita valida per il Gruppo C, quello in cui sono inseriti anche gli Azzurri e, dunque, di vitale importanza per le sorti della classifica finale. Sempre per il Gruppo C, oggi in campo anche Lituania-Bulgaria.

Per Svizzera e Irlanda del Nord si tratta della quinta gara in programma e al momento gli elvetici sono piazzati al secondo posto alle spalle dell'Italia. La nostra Nazionale ha 14 punti in sei gare, la Svizzera 8 con 4 partite disputate. Gli irlandesi, sempre con 4 partite giocate inseguono al 3° posto a quota 5, a pari punti con la Bulgaria che ha però un match in più. Chiude la graduatoria la Lituania con zero punti in 5 incontri. Altro match interessante è quello tra Andorra e l'Inghilterra per il Gruppo I.

Dove vedere Svizzera-Irlanda del Nord in TV e streaming

La partita tra Svizzera e Irlanda del Nord verrà trasmessa in diretta e in chiaro per tutti gratuitamente sul Canale 20 Mediaset del Digitale Terrestre. La partita è valida per il Gruppo C, in cui è inserita la nazionale italiana attualmente in testa alla classifica. Collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity si può seguire la partita anche per il live streaming.

La partita Svizzera-Irlanda del Nord è inserita nell'ultimo slot di giornata, con fischio di inizio alle 20:45. Gli altri slot previsti sono alle 15:00 e alle 18:00. Svizzera e Irlanda fanno parte del Gruppo C, quello dell'Italia.

Partite Qualificazioni Mondiali oggi e stasera 9 ottobre

Ecco tutte le partite di Qualificazione ai Mondiali 2022 in programma sabato 9 ottobre: