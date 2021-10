Qualificazioni Mondiali in TV oggi e stasera: Germania-Romania in chiaro, dove vederla Venerdì 8 ottobre: le partite delle Qualificazioni Mondiali 2022 programma in TV e in diretta streaming oggi e stasera. Tra i match della zona europea sarà possibile seguire il match tra la Germania e la Romania. La sfida inizierà alle ore 20.45. Non sarà invece possibile seguire in TV nessun altro incontro delle Qualificazioni in programma oggi.

A cura di Alessio Morra

Venerdì 8 ottobre: le partite delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in programma in TV e in diretta streaming. Oggi e stasera si disputano undici partite della zona europea per la settima giornata delle qualificazioni in Qatar, tra queste spicca quelle della Germania nel gruppo J che proverà a vincere la quarta partita consecutiva con Flick in panchina. I tedeschi ospiteranno la Romania. Molto importanti anche gli incontri Lettonia-Olanda per il Gruppo G, con gli oranje a caccia pure loro del quarto successo di fila, e anche Russia-Slovacchia e Cipro-Croazia per il gruppo H, con la sfida a distanza per il primato nel girone tra Russia e Croazia.

Dove vedere Germania-Romania in TV e streaming

Ad Amburgo la nazionale guidata da Hansi Flick proverà a vincere la quarta partita consecutiva. La Germania con il nuovo c.t. ha cambiato volto, ha vinto le tre partite disputate a settembre, ha segnato a raffica e ha blindato la porta di Neuer. Stasera sfida la Romania, che ha già battuto nella gara d'andata disputata nel mese di marzo. L'incontro si potrà seguire in diretta TV in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre, e sarà visibile anche in streaming su mediasetplay.it. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

Non sarà invece possibile seguire nessun altra delle partite di Qualificazioni Mondiali in programma oggi, nemmeno l'incontro dell'Olanda, che con Van Gaal in panchina si è trasformata e galoppa verso la qualificazione né i match Turchia-Norvegia, Cipro-Croazia e Russia-Slovacchia.

Partite Qualificazioni Mondiali oggi e stasera 8 ottobre