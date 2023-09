Qualificazioni Europei 2024, dove vedere le partite di oggi in TV: in campo Georgia-Spagna Il programma delle partite di oggi, giovedì 7 settembre, delle Qualificazioni a Euro 2024 e dove vederle in tv. In campo Georgia-Spagna, Cipro-Scozia, Croazia-Lettonia, Turchia-Armenia, Bosnia-Liechtenstein, Lussemburgo-Islanda, Slovacchia-Portogallo.

Le partite di oggi, venerdì 8 settembre, delle Qualificazioni a Euro 2024. La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia che affronta la Spagna (Gruppo A, ore 20:45) è la gara che più di tutte catalizza l'attenzione rispetto alle altre 6 in programma: gli iberici hanno sì giocato una gara in meno finora ma hanno necessità di vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica sia rispetto alla Scozia capolista (impegnata contro Cipro) sia agli stessi georgiani (secondi).

Tra gli altri match odierni ci sono anche: Croazia-Lettonia e Turchia-Armenia (Gruppo D), due incontri che sulla carta appaiono scontati per la differenza di valori; Bosnia-Liechtenstein, Lussemburgo-Islanda, Slovacchia-Portogallo (Gruppo J). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in streaming solo per abbonati sui canali di Sky.

Qualificazioni Euro 2024, le partite dell'8 settembre: orari e canale

Di seguito il programma odierno delle partite in calendario con indicazione degli orari e dei canali che le trasmettono in diretta tv e in esclusiva.

Gruppo A

Georgia-Spagna, ore 18:00 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Cipro-Scozia, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Croazia-Lettonia, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Turchia-Armenia, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Bosnia-Liechtenstein, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Lussemburgo-Islanda, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Slovacchia-Portogallo, ore 20:45 – Sky Sport Calcio (202, Diretta Gol Euro 2024)

Dove vedere le partite in diretta TV e streaming

Per oggi non è prevista alcuna diretta in chiaro su TV8 di almeno una delle partite delle Qualificazioni a Euro 2024. Tutte le gare – compresa Georgia-Spagna – saranno visibili (ma solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare) sul canale Sky Sport Calcio (numero 202) che trasmette la Diretta Gol degli incontri. Diretta streaming disponibile attraverso la app di Sky-Go oppure su NOW (servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky).