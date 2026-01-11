Punta sul 10-1 del Manchester City, ma fa cash out al 9-1 al 90′: quanto ha perso lo scommettitore

Era la classica giocata della vita, quella da incorniciare e appendere al muro, dopo averla mostrata a tutti gli amici del baretto bullandosi della propria maestria nei pronostici. Risultato esatto all'astronomica quota di 200 a 1, con la goduria somma di aver chiuso la scommessa al 91′. E invece no, perché qualche attimo prima – quando al 90′ spaccato era arrivato il gol precedente – lo scommettitore che aveva sagacemente puntato sul 10-1 del Manchester City sull'Exeter nel terzo turno di Coppa d'Inghilterra ha deciso di fare ‘cash out', ovvero accontentarsi dell'offerta fattagli dal bookmaker sul 9-1 a fronte del solo tempo di recupero mancante. Un'offerta ovviamente abissalmente più bassa dell'importo che avrebbe vinto (del 90%!), visto quanto poco mancava al fischio finale del match, senza contare che l'arbitro comprensibilmente avrebbe ridotto il recupero all'osso.

Uno scommettitore aveva ‘visto' il clamoroso 10-1 del Manchester City sull'Exeter, ma non ci ha creduto fino alla fine

Sabato pomeriggio il City di Guardiola ha ospitato a Etihad Stadium l'Exeter nel terzo turno di FA Cup: è stato un massacro calcistico, in cui è andato a segno anche il nuovo arrivato Semenyo. Qualcuno se lo sentiva che sarebbe finita in goleada e allora ha piazzato una scommessa sul risultato esatto di 10-1: cinque sterline a quota 200:1, per vincerne dunque 1000 (oltre all'importo giocato).

Il City era già in vantaggio di quattro gol all'intervallo e gli ‘Sky Blues' non si sono fermati nel secondo tempo, arrivando al punteggio di 9-0 con Ryan McAidoo quando il cronometro segnava 86 minuti. L'Exeter con orgoglio ha poi segnato al 90′ il gol della bandiera con George Birch. A quel punto, sul 9-1 e con pochissimo tempo ancora da giocare, lo scommettitore ha pensato bene di fare ‘cash out' e accettare l'offerta fattagli dal bookmaker di ‘uscire' dalla giocata accettando una cifra davvero molto bassa se rapportata al millino che avrebbe vinto se avesse aspettato qualche altro attimo.

Leggi anche McAidoo segna il primo gol con il Manchester City e corre in tribuna: vuole festeggiare con la sua famiglia

Ha dunque incassato 111,67 sterline (poco meno di 130 euro), lasciando sul tavolo il 90% della vincita che Rico Lewis gli avrebbe regalato appena un minuto dopo, segnando al 91′ il gol del 10-1 per il City. Su Facebook è stato poi pubblicato mestamente lo screen del ‘cash out', su un telefonino con lo schermo rotto, non è dato sapere se per la rabbia…