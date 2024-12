video suggerito

Punizione abnorme per Ibrahim Sissoko dopo la gomitata in Coppa di Francia: 7 turni di squalifica Maxi squalifica per l’attaccante del Saint’Etienne Ibrahim Sissoko reo di aver colpito a freddo Balerdi al viso con una gomitata. Espulso con rosso diretto, il giocatore è stato sanzionato con uno stop che ha scatenato polemiche: 7 turni da scontare la gran parte in Ligue 1. Tolleranza zero da parte della Federcalcio francese che solo pochi giorni prima aveva fermato per altrettante giornate Benzia per una pallonata ad un avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Federcalcio francese ha usato il classico pugno di ferro contro il giocatore del Saint'Etienne, Ibrahim Sissoko che, in occasione della partita di Coppa di Francia contro il Marsiglia dello scorso 22 dicembre aveva rifilato a inizio match una gomitata al volto a Leonardo Balerdi. Il tutto a palla lontana e sotto gli occhi del direttore di gara, Jérémy Stinat che ha poi ha girato il referto alla Commissione Disciplinare che non ha avuto pietà: 7 giornate di squalifica.

La gomitata di Sissoko a Balerdi e la maxi-squalifica: 7 giornate

L'azione incriminata è avvenuta al 21′ del primo tempo, quando le due squadre si trovavano ancora sullo 0-0: a palla lontana, su una azione confusa a centrocampo, Sissoko ha reagito in modo scomposto ad un corpo a corpo con Balerdi, colpendolo al volto con una gomitata volontaria. Gioco scorretto, violento e deliberato per il quale ha rimediato l'immediato corretto cartellino rosso. L'arbitro era a due passi e ha visto l'intera scena perfettamente punendo l'attaccante del Saint'Etienne. Ma ciò che ha determinato la maxi squalifica del giocatore è stato il referto sul quale il giudice sportivo non ha avuto alcuna esitazione, rifilando 7 turni di stop che verranno scontati in Ligue1 vista l'eliminazione in Coppa di Francia.

La mega sanzione è arrivata nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre, con la nota ufficiale della FFF che ha scatenato le polemiche del caso. Dopo il rosso diretto, non ci si aspettava l'enorme squalifica che per i tifosi dell' Saint'Etienne è arrivata unicamente sulla scia del fatto che di fronte si trovava una delle maggiori influenti società di Ligue1, l'Olimpyque Marsiglia.

Ma non è proprio così perché in Francia ultimamente si sta attuando una vera e propria tolleranza zero verso gli atteggiamenti antisportivi in campo. Lo scorso 20 dicembre capitò ad un altro giocatore, Mustapha Benzia a subire una analoga squalifica, di 7 giornate, per aver lanciato il pallone con le mani sulla testa di Gabriel Gudmundsson, sempre in Coppa di Francia.