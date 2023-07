Psicodramma Hegerberg ai Mondiali: abbandona il campo dopo gli inni nazionali prima di giocare Situazione particolare ai Mondiali di calcio femminile in occasione della partita tra Norvegia e Svizzera con protagonista l’ex Pallone d’Oro Ada Hegerberg.

Ai Mondiali femminili non mancano le scene curiose. Una di queste ha visto protagonista una delle stelle della competizione, ovvero Ada Hegerberg. La calciatrice norvegese Pallone d'Oro nel 2018 ha conquistato la scena senza nemmeno scendere in campo in occasione della sfida contro la Svizzera pareggiata poi dalle sue compagne senza gol.

La classe 1995 che milita nel Lione aveva tutti i riflettori puntati addosso, motivo per cui non è sfuggito quanto accaduto immediatamente prima del fischio d'inizio. Tutto sembrava filare liscio, per Hegerberg che era stata schierata titolare e si preparava a trascinare la squadra norvegese. Inno nazionale, foto di rito e poi ecco il colpo di scena.

Le smorfie di Hegerberg

Ada, con un'espressione molto delusa ha lasciato il campo filando direttamente nel tunnel degli spogliatoi proprio quando era il momento di dare il via alle ostilità. Tutti sono rimasti perplessi e non è mancato chi ha ipotizzato una presa di posizione di Hegerberg protagonista anche di divergenze con il commissario tecnico della nazionale Hege Riise. Anche alla luce del suo boicottaggio della nazionale tra 2017 e 2022 contro la federazione per gli stipendi delle giocatrici considerati troppo bassi.

In realtà questa situazione è figlia di un infortunio, confermato anche dalle espressioni di Ada e poi dalla sua uscita dal campo leggermente claudicante. La federazione nel post-partita ha confermato che si tratta di un problema fisico all'inguine accusato durante il riscaldamento. La giocatrice comunque ha provato a stringere i denti ma poi si è dovuta arrendere.

Hegerberg in panchina dopo il ritorno dagli spogliatoi

In un'intervista a Viaplay la diretta interessata ha dichiarato: "Ho un po' di familiarità con questi problemi, e poi non volevo correre rischi. Ho dovuto andarmene in fretta, ma la mia sostituta lavora sodo ed era pronta. Mi sentivo bene, ma poi c'era un muscolo rigido durante il riscaldamento. È successo durante un'accelerazione durante il riscaldamento, quindi non sembrava del tutto normale". Ora la speranza di tutti è che possa recuperare in vista del prossimo match.