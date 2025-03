PSG-Liverpool in Champions, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

Ci sono una serie di ottavi di finale di lusso in questa Champions League 2024-2025. Quello che garantisce più spettacolo è senza dubbio PSG-Liverpool, una sfida che arriva troppo presto per colpa dei francesi che hanno chiuso al quindicesimo posto la fase a campionato, i Reds invece sono arrivati primi! Al Parco dei Principi si prevede una partita extra lusso, tra due squadre che ambiscono al successo finale. Liverpool favorito, ma occhio al Paris che è in netta ripresa. La partita tra le compagini che stanno dominando Ligue 1 e Premier League si potrà seguire in diretta anche in chiaro su TV8. Live anche su Sky.

Il Paris Saint Germain ha avuto un avvio di Champions League horror, poi da gennaio ha cambiato marcia: quattro partite, quattro vittorie con diciotto gol realizzati. Non è stato solo merito di Kvaratskhelia, arrivato nel mercato invernale. Il georgiano nei poker a City e Stoccarda era solo spettatore. Ora il vero test per Luis Enrique, che sfida chi ha vinto la fase a campionato. Il Liverpool ha vinto le prime sette partite, poi l'ultima l'ha persa 3-2 con il PSV mandando in campo le riserve. La sfida è attesissima. Il pronostico pende verso la squadra di Slot, che però sa di avere un compito arduo. Il ritorno si terrà martedì 11 marzo.

Partita: PSG-Liverpool

Orario: 21:00

Dove: Stadio Parco dei Principi, Parigi

Quando: mercoledì 5 marzo 2025

Diretta TV: TV8, Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, tv8.it

Competizione: Champions League 2024-2025, ottavi andata

Dove vedere PSG-Liverpool in diretta TV e streaming: canale e orario

Dove vedere in TV e streaming la partita tra PSG e il Liverpool? La partita degli ottavi di finale di andata di Champions League si potrà seguire sia in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che su Sky, potranno farlo gli abbonati sui canali 202 e 252. Diretta streaming gratuita dalle 21 su tv8.it, oltre che per abbonati con Sky Go e NOW.

PSG-Liverpool le probabili formazioni della partita di Champions League

Il Paris Saint Germain giocherà con il consueto 4-3-3. C'è da capire che sarà sulla fascia sinistra tra Kvaratskhelia e Barcola. Al centro dell'attacco il portoghese Ramos. Tra i pali ovviamente Donnarumma. Nel Liverpool il centravanti sarà Gakpo. Salah, Jones e il colombiano Diaz alle sue spalle.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Barcola, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo. All. Slot