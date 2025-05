video suggerito

PSG-Inter, le statistiche che fanno tremare i nerazzurri in vista della finale di Champions League In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, statistiche, cabala, corsi e ricorsi fanno tremare il popolo nerazzurro. Dall’imbattibilità di Luis Enrique, ai precedenti italiani in terra tedesca. Fino alla città di Monaco di Baviera. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto pronto per l'atto conclusivo più importante di una intera stagione: PSG-Inter finale di Champions, che va in scena sabato 31 maggio a Monaco di Baviera a partire dalle 21:00. Una sfida inedita per decidere chi alzerà la Coppa europea più importante e per la quale sia francesi che nerazzurri stanno facendo di tutto per farsi trovare pronti. Sul fronte sportivo, ma non solo: perché se è vero che la Champions è la competizione dei dettagli è altrettanto vero che si gioca anche fuori dal terreno di gioco. Tra cabala, superstizioni e scaramanzie. Tra cui, alcune, parlano nettamente a favore dei parigini e in particolare di Luis Enrique.

Il campo dirà chi sarà il più forte, chi sbaglierà meno, chi saprà sfruttare maggiormente le occasioni che si presenteranno. Ma ancor prima del fischio di inizio tra i tifosi, e non solo, la finale di Champions tra PSG e Inter si sta giocando su più fronti. Si tira in ballo anche l'intelligenza artificiale, le casacche da vestire per sfatare antichi tabù e ci si aggrappa a tutto ciò che può far sperare per il meglio. E se la presenza dell'arbitro rumeno István Kovács è una sorta di talismano per l'Inter, mai sconfitta con lui al fischietto, è pur vero che corsi e ricorsi indicano come Luis Enrique sia praticamente imbattibile quando si gioca una finale.

Luis Enrique, il tecnico delle finali: in panchina ne ha vinte 10 su 10

Sulla carta e sotto un profilo puramente sportivo, il PSG di Luis Enrique si presenta come la grande favorita per questa Champions League, dopo essere stata incoronata campione di Francia e aver trionfato anche nella Coppa nazionale. Tutti trofei persi dall'Inter di Simone Inzaghi, con lo Scudetto finito a Napoli e la Coppa Italia al Milan. Anche sul fronte extra-sportivo, ci sono diversi elementi che alimentano le speranze del PSG e dei suoi tifosi. Uno di questi è la forza del loro allenatore nelle finali: Luis Enrique ha vinto tutte e 10 le finali di club a cui ha partecipato, perdendo in finale solo una volta, ma non conta nella statistica. E' stato quando si è seduto da ct alla guida della nazionale spagnola, in Nations League.

Finale Champions League 2014-2015 – Barcellona-Juventus 3-1 Finale Coppa del Re 2014-2015 – Barcellona-Athletic Bilbao 3-1 Finale Supercoppa 2015 – Barcellona-Siviglia 5-4 (dts) Finale Coppa del Mondo per Club 2015 – Barcellona-River Plate 3-0 Finale Coppa del Re 2015-2016 – Barcellona-Siviglia 2-0 Finale Supercoppa di Spagna 2016 – Barcellona-Siviglia 2-0 (andata) Finale Supercoppa di Spagna 2016 – Barcellona-Siviglia 3-0 (ritorno) Finale Supercoppa di Francia 2023 – Paris Saint Germain-Tolosa 2-0 Finale Coppa di Francia 2023-2024 – Paris Saint Germain-Lione 2-1 Finale Supercoppa di Francia 2024 – Paris Saint-Germain-Monaco 3-1

Le finali di Champions a Monaco: sempre un campione inedito

Un altro dato che fa tremare i polsi ai tifosi ineristi che temono anche un altro gioco del destino del calcio: la finale si giocherà a Monaco di Baviera, la città tedesca che fino ad ora ha sempre incoronato un inedito re d'Europa. Ogni finale di Champions League giocata a Monaco ha prodotto un nuovo campione. La storia racconta che ciò capitò prima all'Olympiastadion e poi nell'attuale Allianz Arena in tutte e quattro le occasioni:

1978-1979 Nottingham Forest-Malmoe, finale vinta per la prima volta dal club inglese

1992-1993 Olympique Marsiglia-Milan, finale vinta per la prima volta dal club francese

1996-1997 Borussia Dortmund-Juventus, finale vinta per la prima volta dal club tedesco

2011-2012 Chelsea-Bayern Monaco, finale vinta per la prima volta dal club inglese

Le finali Champions giocate in Germania, amare per i club italiani

Infine, altre statistiche sempre legate alla Germania non portano bene all'Inter. Fu proprio in Germania che Luis Enrique vinse l'unica Champions League che abbia mai conquistato come allenatore. La finale si giocò il 30 maggio 2015 a Berlino, mentre era alla guida del Barcellona e fu contro una squadra italiana: la Juventus, quando realizzò il Triplete azulgrana. E anche l'unica Champions finora alzata da una club francese, l'Olympique Marsiglia nel 1993, si giocò in terra tedesca (a Berlino) e ancora una volta contro un'italiana, il Milan. Così come nel 1997 quando a soccombere, sempre in Germania, fu la Juve sotto i colpi del Borussia.

Finale Champions League 2014-2015 – Barcellona-Juventus 3-1

Finale Champions League 1992-1993 – Olympique Marsiglia-Milan 1-0

Finale Champions League 1996-1997 – Borussia Dortmund-Juventus, 3-1