PSG costretto a svendere: sette giocatori finiscono sul mercato, c’è anche Icardi Il PSG è pronto a svendere dopo i tanti investimenti costosi la scorsa estate. Il club parigino metterà sul mercato ben sette giocatori, con loro c’è anche Mauro Icardi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG è stato il grande protagonista del mercato durante la scorsa estate. Il club parigino è stato capace di riuscire a prendere calciatori del calibro di Hakimi, Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma e Nuno Mendes , e ora l'obiettivo del club è quello di riuscire a mettere a segno almeno tre o quattro uscite. Già, la rosa a disposizione di Pochettino è troppo ampia e sicuramente anche i costi di gestione possono rappresentare un problema pure per un club che gode di una grande forza economica. Pochettino, secondo quanto riportato da L'Equipe, avrebbe presentato alla società una lista contenente i giocatori che potranno essere trattati e ceduti altrove già a partire dal prossimo mercato di gennaio.

Alcuni erano già stati messi fuori dalla lista UEFA per la partecipazione alla Champions League. Ora però la loro permanenza a Parigi sta davvero per volgere al termine. Il quotidiano francese rivela che saranno ben sette i giocatori pronti ad essere messi sul mercato e magari anche usati come pedine di scambio. Fra questi, oltre ai vari Rafinha, Sergio Rico, Dagba ed Edimbe, c'è anche Mauro Icardi. Attualmente il giocatore sta facendo le veci di Neymar in attacco ma sembra essere comunque un oggetto rimasto all'esterno del gruppo squadra. La sua situazione extracalcistica, con tutte le vicende del tradimento a Wanda Nara, avrebbero indispettito Pochettino che vuole rinunciare anche all'ex capitano dell'Inter.

L'idea del PSG è di voler quantomeno incassare i 50 milioni spesi per il suo cartellino, anche se il club è consapevole che a gennaio sarà molto difficile. Se non arriva un'offerta soddisfacente, resterà il quarto attaccante fino a fine stagione. Ma oltre all'argentino, anche l'altro ex Inter, come Rafinha, sarebbe pronto all'addio. Ha giocato solo 220 minuti finora quest'anno ed è stato uno dei "sacrificati" che non sono stati inseriti in lista Champions League. Secondo L'Equipe, non è di gradimento di Pochettino soprattutto perché non vedrebbe da parte sua un grande impegno durante gli allenamenti.

Pronto all'addio anche il portiere Sergio Rico finto nel dimenticatoio dopo l'arrivo di Donnarumma. Il grosso problema per la sua partenza è il contratto fino al 2024 e il suo stipendio alto. Gli altri nomi in lista sono quelli di Kurzawa, Diallo, Dagba ed Edimbe (questi ultimi sono giovani molto interessanti che potrebbero essere venduti a peso d'oro e che avrebbero molto mercato soprattutto in Inghilterra). La situazione più interessante è quella proprio di Kurzawa che era sicuro di un posto dopo l'infortunio di Bernat, ma che invece è rimasto a guardare dopo l'arrivo di Nuno Mendes a fine mercato.