Prove di scontri in vista del derby tra Genoa e Samp: 100 ultrà incappucciati dispersi dalla polizia In vista del derby di Coppa Italia, in programma martedì 25 settembre, in città la tensione è già altissima. Nella serata di mercoledì la polizia e la Digos sono dovute intervenire per evitare possibili scontri tra ultrà dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il derby di Coppa Italia in programma martedì 25 settembre al Ferraris tra Genoa e Sampdoria è già iniziato. Per le strade della città del capoluogo ligure la tensione è già altissima. Nella serata di mercoledì 18 settembre, infatti, sono dovuti intervenire agenti della Digos e poliziotti in un quartiere centrale della città dove erano stati segnalati circa 100 persone incappucciate che si stavano radunando vicino ad un bar. All'arrivo delle forze dell'ordine sono stati fermati solamente tifosi genoani, mentre i doriani si trovavano poco più in là, per una assemblea.

100 ultrà genoani segnalati: incappucciati e con i caschi

Il derby in vista della Coppa Italia ha già portato i livelli di allarme a Genova, allo stato di massima allerta. Mercoledì sera, attorno alle 23, il centralino del 112 è impazzito per una serie di segnalazioni che avvertivano di un pericoloso assembramento di tifosi in pieno centro cittadino, a ridosso di uno principali punti di riferimento degli ultrà genoani. Circa un centinaio di persone, munite di caschi e per lo più incappucciate: così la Digos e le pattuglie sono arrivate sul posto ma al momento dei controlli hanno trovato solo tifosi rossoblù.

Il controllo delle telecamere, il timore delle forze dell'ordine

L'assembramento si è concluso senza tafferugli, con gli agenti che hanno effettuato alcuni controlli e disperso le persone. Però, al vaglio della polizia ci sono i minuti precedenti al loro arrivo, vagliati dall'esame delle immagini attraverso le diverse telecamere di sorveglianza della zona. Troppi, per le forze dell'ordine, per pensare ad un semplice ritrovo tra tifosi: il timore è che le due fazioni di ultrà si fossero date appuntamento per scontrarsi poco dopo. Contemporaneamente, infatti, un successivo sopralluogo tra i punti caldi del tifo doriano, ha evidenziato gruppi di tifosi blucerchiati che a loro volta si erano riuniti in una "assemblea"

Il derby di Coppa Italia, Genoa-Samp: quando si gioca

La tensione è altissima, la Questura di Genova è già al lavoro per rafforzare le forze in campo per controllare e prevenire qualsiasi tentativo di contatto tra le due tifoserie. Separate in campionato con i rossoblù in Serie A e i blucerchiati in B ma unite dal prossimo derby di Coppa Italia. Per i sedicesimi di finale, infatti, al Ferraris, le due squadre si sfideranno faccia a faccia, con il derby della Lanterna in programma martedì 25 settembre alle 21:00