Silvio Proto non giocherà più a calcio. Dal 2021 si cambia sport. Il portiere belga, che compirà 38 anni il prossimo mese maggio, ha annunciato con un lungo post pubblicato sui profili social il suo addio al calcio giocato. L'ormai ex calciatore classe 1983 ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Lazio fino al 30 giugno 2021 e ha deciso di non raccogliere più i guanti dal borsone per scendere in campo ma la sua intenzione è quella di dedicarsi completamente ad un’altra sua passione, ovvero il golf.

Il giorno 31 gennaio era arrivata la nota del club capitolino sulla risoluzione del contratto e nelle scorse ore è stato lo stesso calciatore a motivare il tutto: "La S.S. Lazio informa di aver risolto consensualmente il contratto di lavoro del calciatore Silvio Proto".

Questo ragazzo nato a Charleroi è arrivato alla Lazio nel 2018 e in due anni e mezzo ha collezionato appena nove presenze e 15 gol subiti, portando a casa anche due trofei: una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Proto, di chiare origini italiane, ha vestito a lungo la maglia dell'Anderlecht, dove ha giocato dal 2005 al 2008 e poi dal 2009 al 2016. Dopo le esperienze all'Ostenda e all'Olympiacos è arrivato il trasferimento a Roma. Adesso l'ormai ex portiere ha deciso che si dedicherà al golf. Con la squadra più titolata del Belgio ha vinto 6 campionati, una Coppa e sei Supercoppa del Belgio. Proto nella sua carriera ha vestito anche 13 gare con la nazionale fiamminga.

Questa è una parte del suo post in cui annunciava il ritiro: "Sono passati 7068 giorni dalla prima volta che ho giocato una partita in Division 1. Adesso è arrivata l'ora che io e i miei capelli bianchi mettiamo via i guanti. Inizio con orgoglio e sollievo un nuovo capitolo della mia vita che dedicherò ai miei hobby, ai miei progetti e alla mia famiglia. […] 19 anni dopo dico che questo mondo mi ha reso quello che sono ma era anche troppo difficile per un'anima sensibile come la mia".